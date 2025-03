Jechał całą szerokością jezdni, w aucie miał puste butelki po wódce. "Wynik pomiaru był szokujący"

czytaj dalej

Na chodnik przy ulicy Pereca, przed zespołem ekskluzywnych apartamentów, wystawiane są kontenery na odpady. Szpecą okolicę i blokują przejście. Należą do wspólnoty mieszkaniowej, która ma altankę śmietnikową w garażu podziemnym. Ale ten jest za niski, by wjechała do niego śmieciarka. Od kilku lat nikt nie potrafi znaleźć rozwiązania.