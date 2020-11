Utknął w ogrodzeniu, pomogli mu strażacy

Nie wiadomo dokąd niewielki czworonóg chciał iść, ale na drodze - w miejscowości Cisek (województwo opolskie) - stanęło mu ogrodzenie, utknął pomiędzy betonowymi przęsłami. By psa uwolnić potrzebna była interwencja strażaków.

W piątek rano do strażaków trafiło zgłoszenie o tym, że w miejscowości Cisek kłopoty ma niewielki, rudy czworonóg. Pies utknął w ogrodzeniu jednej z tamtejszych posesji. Na pomoc zwierzęciu ruszyli strażacy z Kędzierzyna-Koźla i ochotnicy z Ciska.

Na właściciela czeka w domu jednego ze strażaków

By pomóc czworonogowi, którego głowa zaklinowała się między przęsłami ogrodzenia, strażacy musieli rozmontować betonowy płot. W końcu pies został uwolniony z pułapki i na szczęście - jak relacjonują strażacy - nie odniósł żadnych obrażeń. U jednego ze swoich wybawicieli znalazł ciepły kąt. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> "Na czas poszukiwania właściciela, nasz druh wykazał się wielkim sercem i postanowił zabrać psa do siebie. Zapewnił mu ciepło oraz pożywienie" - informują ratownicy z OSP Cisek na swoim Facebookowym profilu. Tam też zaapelowali do właściciela psiaka o kontakt. A strażacy z Kędzierzyna-Koźla podkreślają, że "każde życie jest dla nich ważne".