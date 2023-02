Kultowy volkswagen Harlekin ma nową właścicielkę. Kwota ze sprzedaży unikatowego samochodu zasili WOŚP

Auto nazwane Polo'and'Rock przez pomysłodawców aukcji - firmę Bidcar.pl - zjechało z taśmy produkcyjnej 29 stycznia 1996 roku i w dniu tegorocznego finału obchodziło 27 urodziny. Volkswagen Polo Harlekin to wyjątkowy samochód - każdy z elementów nadwozia polakierowany jest w jednym z czterech kolorów: żółtym, zielonym, niebieskim lub czerwonym, kontrastowym do innych otaczających go elementów.