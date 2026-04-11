Wrocław Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna Oprac. Michał Malinowski

Do interwencji doszło na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, do strzelaniny doszło w piątek około godziny 22.30 w Bystrzycy Kłodzkiej.

- W zdarzeniu miały brać udział cztery osoby, jedna z nich użyła broni palnej. W wyniku oddania kilku strzałów postrzelony został młody mężczyzna. Odniesione obrażenia skutkowały jego śmiercią - podał policjant.

Policja szuka sprawcy. - Ta osoba została wstępnie zidentyfikowana i teraz intensywnie działamy, aby ją zatrzymać - podkreślił komisarz Ratajczyk.

Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady. Trwa wyjaśnianie okoliczności.

