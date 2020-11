Ukradł kabel zasilający szpital dla chorych na COVID-19

W Bolesławcu trwa budowa szpitala modułowego, który ma zwiększyć - o 65 - liczbę łóżek dla osób chorych na COVID-19. I choć wszyscy dokładają wysiłków, by jak najszybciej zakończyć prace, to znalazła się osoba, która postanowiła to utrudnić. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE Na placu budowy szpitala modułowego doszło do kradzieży 76-metrowego kabla zasilającego. - Policjanci prowadząc czynności dotyczące między innymi tej kradzieży dotarli do 28-letniego mieszkańca Bolesławca, który został zatrzymany i usłyszał kilkanaście zarzutów - informuje Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.