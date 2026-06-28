Wrocław Upał w pociągu z Przemyśla do Ustki. Klimatyzacja przestała działać Mikołaj Stępień |

Awaria klimatyzacji w pociągu podczas upałów. Relacje pasażerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazali w sobotę dziennikarze TVN24 w pociągu IC SZKUNER relacji Przemyśl Główny - Ustka doszło do awarii klimatyzacji. Tego dnia przez Polskę przechodziła fala upałów, a synoptycy odnotowali najwyższą w historii naszego kraju temperaturę w czerwcu.

Awaria klimatyzacji w pociągu do Ustki. "Fatalnie"

Pasażerowie w rozmowie z TVN24 na dworcu we Wrocławiu relacjonowali, że do awarii doszło już w trakcie przejazdu. Temperatura w środku pociągu miała wynosić nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Sytuacji miało nie poprawiać otwarcie okien, bo na zewnątrz panował skwar. Niektórzy wyciągnęli wachlarze lub małe wiatraczki.

Awaria klimatyzacji w pociągu Źródło zdjęcia: TVN24

Część podróżnych skarżyła się, że w trakcie przejazdu nie otrzymała wody, że tę można było odebrać tylko w jednym przedziale, co dla niektórych oznaczało konieczność przejścia przez kilka wagonów. - Po wodę trzeba sobie samemu przejść do wagonu numer 12. Osoby niepełnosprawne nie dadzą rady - oceniła pani Ewa. Zwróciła też uwagę na trudną sytuację tych, którzy mają problemy z sercem.

To, że woda była dostępna tylko w określonym miejscu w składzie, potwierdził również pan Łukasz. Zapytany, jak się czuje, mając przed sobą - jak mówił - jeszcze pięciogodzinną podróż, odparł krótko: - Fatalnie.

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