Byli poszukiwani, zatrzymali ich "łowcy cieni"

Łowcy cieni zatrzymali kolejne trzy poszukiwane osoby

Kamil P., który był poszukiwany listem gończym od 2024 roku, został zatrzymany w miejscowości Długołęka na Dolnym Śląsku. Mężczyzna ma do odbycia karę czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

"Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Jeleniej Górze, gdzie funkcjonariusze CBŚP ujęli 46-letniego Serhii D. Mężczyzna był poszukiwany od 2024 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu, europejskiego nakazu aresztowania oraz listu gończego. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie przestępstw akcyzowych" - przekazał w komunikacie rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Tak zwani łowcy cieni zatrzymali kolejne trzy poszukiwane osoby Źródło: CBŚP

Zatrzymanie na Mazowszu

Do trzeciego zatrzymania doszło w Józefowie na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali tam 32-letniego Rafała T., poszukiwanego od 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wrześniowski poinformował, że zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych jednostek penitencjarnych i pozostają do dyspozycji organów ścigania.

