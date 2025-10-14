Byli poszukiwani, zatrzymali ich "łowcy cieni"

Kamil P., który był poszukiwany listem gończym od 2024 roku, został zatrzymany w miejscowości Długołęka na Dolnym Śląsku. Mężczyzna ma do odbycia karę czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
"Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Jeleniej Górze, gdzie funkcjonariusze CBŚP ujęli 46-letniego Serhii D. Mężczyzna był poszukiwany od 2024 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu, europejskiego nakazu aresztowania oraz listu gończego. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie przestępstw akcyzowych" - przekazał w komunikacie rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.
Zatrzymanie na Mazowszu
Do trzeciego zatrzymania doszło w Józefowie na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali tam 32-letniego Rafała T., poszukiwanego od 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Wrześniowski poinformował, że zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych jednostek penitencjarnych i pozostają do dyspozycji organów ścigania.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP