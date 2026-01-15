Finał WOŚP 2026 pod koniec stycznia. Oj, będzie się działo

Logo strona główna
Atrakcje 34. Finału WOŚP
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026, w ostatnią niedzielę miesiąca. Hasło? "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Jaki jest cel tegorocznej zbiórki? Kto wystąpi podczas koncertu w Warszawie na Stadionie Narodowym? Oto najważniejsze informacje.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od ponad trzech dekad. 34. Finał WOŚP odbędzie się pod koniec stycznia. Zebrane podczas tegorocznej edycji pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Przygotowania do tegorocznego Finału relacjonował na antenie TVN24 prezes zarządu Fundacji WOŚP. Światełko do nieba, jak zapewnił Owsiak, odbędzie się "bez hałasu". - Gramy od godziny 14 i kończymy o godzinie 22 - poinformował.

- Mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, a często słyszę, że koniec świata za trzy lata - mówił w studiu "Faktów po Faktach" Jurek Owsiak, prezes WOŚP. - Po raz 34. gramy i to jest taki największy sukces tego, co zrobiliśmy wszyscy w Polsce - ocenił.

Jurek Owsiak
Jurek Owsiak
Źródło: TVN24

W 34. Finale WOŚP weźmie udział 1681 sztabów. Będą działać na całym świecie. - Po raz pierwszy Malta, po raz pierwszy Indie, Polska Stacja Arktyczna im. Arctowskiego, Polska Stacja Polarna Hornsund. Pospolite ruszenie Polaków - wymieniał Owsiak.

WOŚP 2026 - kiedy Finał? Gdzie oglądać?

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy odbędzie się 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, oraz między innymi na portalu tvn24.pl. Na błoniach Stadionu Narodowego ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. Prace rozpoczęły się 30 grudnia.

 Kto zagra na 34. Finale WOŚP w Warszawie? Koncerty

Podczas tegorocznego Finału w stolicy odbędą się występy znanych i lubianych artystów. Pojawią się oni na dwóch scenach - tej plenerowej oraz w studiu telewizyjnym. Podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

WOŚP. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym i aukcjom internetowym, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

Światełko do Nieba
Światełko do Nieba
Źródło: TVN24

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: np. w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

33. Finał WOŚP z rekordowym wynikiem
Autorka/Autor: zeb//mro

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

