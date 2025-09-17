Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii

Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
Amazonia na zdjęciach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reuters
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat brazylijski las amazoński skurczył się o rozmiar odpowiadający Hiszpanii - wynika z najnowszych badań. Naukowcy ostrzegają, że Amazonia zbliża się do punktu krytycznego, po którym las nie będzie mógł się sam utrzymywać.

Amazoński las deszczowy to obejmujący obszar dziewięciu krajów największy na świecie kompleks lasu równikowego. Jest to jeden z największych i najbogatszych gatunkowo obszarów na Ziemi. Jednak w ciągu ostatnich dekad zmiany klimatu oraz niszczycielska działalność człowieka prowadzą do jego zubożenia.

Na początku tygodnia organizacja MapBiomas opublikowała dane, z których wynika , że w latach 1985-2024 brazylijska część lasu (60 procent całej powierzchni) skurczyła się o 49,1 milionów hektarów, czyli prawie tyle, ile wynosi obszar Hiszpanii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zjada nam plaże. Dlaczego?

Zjada nam plaże. Dlaczego?

Agnieszka Stradecka
Mają za sobą najgorętsze lato w historii

Mają za sobą najgorętsze lato w historii

Punkt krytyczny

Naukowcy alarmują, że utrata roślinności w Amazonii zbliża się do punktu krytycznego, wynoszącego 20-25 procent. Przekroczenie tej granicy może spowodować, że las nie będzie w stanie samemu utrzymać się jako las deszczowy.

- Kiedy tracimy zbyt dużo roślinności, cykl deszczowy zostaje zaburzony, a duże obszary przekształcają się w suchsze sawanny - mówi Bruno Ferreira, badacz z platformy monitorującej MapBiomas.

Biorąc pod uwagę całą roślinność w Amazonii, w ciągu ostatnich czterech dekad ten obszar utracił 13 procent flory. Choć od 2023 roku poziom wylesiania wyraźnie zmalał, las amazoński jest trapiony przez katastrofy klimatyczne. Między sierpniem 2024 a lipcem 2025 roku na skutek historycznej suszy i fali pożarów powierzchnia lasu zmniejszyła się o cztery procent.

W tym roku Brazylia będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP30, który odbędzie się w położonym w delcie Amazonki mieście Belem.

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: AFP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zmiany klimatuBrazyliaAmazonia
Czytaj także:
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Prognoza
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
Nauka
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
Świat
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
Polska
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z pokładu samolotu
Ten lot zapamiętają na długo
Ciekawostki
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do "bliźniaka" Titanica
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Polska
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
Ciekawostki
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
Polska
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Prognoza
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
Polska
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Polska
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
Świat
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
Świat
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Polska
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
Prognoza
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
Prognoza
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica