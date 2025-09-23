Logo TVN24
Świat

Wezbrana rzeka niszczy most. Nagranie

Most
Wartki strumień wody niszczy most
Źródło: Reuters/SET TV
Supertajfun Ragasa mknie po azjatyckiej części Pacyfiku, przynosząc ulewy, silny wiatr, a także osuwiska. Na Tajwanie żywioł spowodował wezbranie rzeki, która zniszczyła jeden z mostów. Zdarzenie widać na nagraniu.

Azjatyckie kraje zmagają się ze skutkami wędrówki supertajfunu Ragasa. Na Filipinach żywioł wyrządził spore szkody oraz doprowadził do śmierci kilku osób. Teraz ta potężna burza zmierza w kierunku Hongkongu i Chin, a także Tajwanu, niosąc ulewy, silny wiatr i ryzyko osuwisk. Władze ogłaszają ewakuacje ludności. Na Filipinach prędkość porywów sięgała blisko 300 kilometrów na godzinę.

Tajfun Ragasa. Rzeka zniszczyła most. Nagranie z Tajwanu

We wtorek w powiecie Hualian, we wschodniej części Tajwanu, rzeka, której poziom wzrósł w wyniku pęknięcia zapory, zniszczyła most i zalała okoliczne wioski. Moment ten można zobaczyć na nagraniu, które zarejestrowali świadkowie zdarzenia. Według szacunków tajwańskiego rządu, zapora mieści około 91 milionów ton wody, co odpowiada objętości około 14,5 tysiąca basenów olimpijskich - poinformowała agencja informacyjna Reuters.

Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie

Autorka/Autor: dd

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/SET TV

Huragany, tajfuny, cyklonyTajwan
