Wezbrana rzeka niszczy most. Nagranie

Wartki strumień wody niszczy most Źródło: Reuters/SET TV

Azjatyckie kraje zmagają się ze skutkami wędrówki supertajfunu Ragasa. Na Filipinach żywioł wyrządził spore szkody oraz doprowadził do śmierci kilku osób. Teraz ta potężna burza zmierza w kierunku Hongkongu i Chin, a także Tajwanu, niosąc ulewy, silny wiatr i ryzyko osuwisk. Władze ogłaszają ewakuacje ludności. Na Filipinach prędkość porywów sięgała blisko 300 kilometrów na godzinę.

Tajfun Ragasa. Rzeka zniszczyła most. Nagranie z Tajwanu

We wtorek w powiecie Hualian, we wschodniej części Tajwanu, rzeka, której poziom wzrósł w wyniku pęknięcia zapory, zniszczyła most i zalała okoliczne wioski. Moment ten można zobaczyć na nagraniu, które zarejestrowali świadkowie zdarzenia. Według szacunków tajwańskiego rządu, zapora mieści około 91 milionów ton wody, co odpowiada objętości około 14,5 tysiąca basenów olimpijskich - poinformowała agencja informacyjna Reuters.

