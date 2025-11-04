Rekordowy październik w Hongkongu

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek służby meteorologiczne w Hongkongu poinformowały, że miniony październik był najgorętszym w historii pomiarów. Średnia temperatura powietrza w tym miesiącu wyniosła 27,4 st. C, a średnia minimalna temperatura powietrza - 25,6 st. C. Obie te wartości były najwyższe, odkąd zaczęto zbierać dane. Rekordu nie pobiła jedynie średnia temperatura maksymalna, która utrzymała się na poziomie 29,9 st. C - był to jednak drugi najwyższy wynik w historii Hongkongu. Lokalni meteorolodzy ostrzegli, że zmiana klimatu może powodować częstsze występowanie ekstremalnych fal ciepła, które dodatkowo mogą być bardziej intensywne.

Więcej rekordów

Zdaniem ekspertów rekordowo ciepły październik był efektem "silniejszego niż zwykle antycyklonu w górnych warstwach atmosfery obejmującego południowe Chiny". W konsekwencji chłodniejsze powietrze z północy dotarło w okolice Hongkongu później niż zwykle. Jednak miniony miesiąc przyniósł również inne rekordy, w tym najwyższą liczbę dni z temperaturą powyżej 33 st. C od 1884 roku. Z kolei 19 października termometry w nocy pokazały 28,2 st. C, czyniąc ją najgorętszą nocą w historii regionu.

Służby meteorologiczne poinformowały także, że na początku października mieszkańcy Hongkongu przeżyli jeden z najtrudniejszych sezonów cyklonów tropikalnych. W tym czasie wydano tam przynajmniej 12 ostrzeżeń przed tajfunami - najwięcej od 1946 roku.