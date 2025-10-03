Logo TVN24
Świat

Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii

Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht. Do zdarzenia doszło 13 września 2025 roku
Źródło: TVN24
Grupa orek zaatakowała jacht pływający niedaleko portugalskiego miasta Viana do Castelo. Służby ratownictwa morskiego pomogły załodze uszkodzonej żaglówki.

Grupa orek zaatakowała jacht znajdujący się około 17 kilometrów od brzegu, na wysokości miasta Viana do Castelo - poinformował w czwartek portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN). Akcję ratowniczą podjęto po otrzymaniu od załogi sygnału z prośbą o udzielenie pomocy. Jak pisze AMN, w miejsce incydentu wysłano jednostkę, która umożliwiła załodze uszkodzonego jachtu pływającego pod brytyjską banderą transport do portugalskiego wybrzeża. Dyrekcja urzędu przekazała, że chociaż nikt z członków załogi nie odniósł obrażeń, to jacht nie może kontynuować rejsu ze względu na usterki, między innymi uszkodzenie płetwy sterowej. Jednostka została odholowana do portu.

Dlaczego orki atakują statki?

Od początku września tego roku u wybrzeży Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające. Po jednym z nich, który miał miejsce niedaleko kurortu Cascais, doszło do zatopienia jachtu. Jego załoga wcześniej opuściła pokład zabrana przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę.

Dotychczas naukowcom nie udało się jednoznacznie wyjaśnić przyczyn narastającego od kilku lat zjawiska ataków orek na jednostki pływające u brzegów Półwyspu Iberyjskiego.

W wywiadzie dla "Daily Mail" biolog Renaud de Stephanis, prezes CIRCE (Centrum Ochrony i Badań Waleni) w Hiszpanii, powiedział, że zachowania te nie są atakiem w sensie agresji, drapieżnictwa czy obrony terytorium.

- Orki są bardzo zainteresowane podwodną częścią statku, zwłaszcza ruchomym sterem. Element ten wibruje, porusza się dynamicznie i to stymuluje orki i zachęca je do eksploracji i zabawy - tłumaczył. - Ster działa niemal jak zabawka, zwłaszcza gdy próbujemy go kontrolować lub mu się oprzeć, jak w pewnego rodzaju przeciąganiu liny - tłumaczył inny ekspert Clare Andvik, biolog z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Jornal de Notícias, Autoridade Marítima Nacional

Źródło zdjęcia głównego: Autoridade Marítima Nacional

Portugalia zwierzęta
