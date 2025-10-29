Polski ksiądz na Kubie: skutki są dotkliwe

Huragan sieje spustoszenie na Kubie Źródło: Reuters

We wtorek Melissa uderzyła w Jamajkę jako huragan piątej (najwyższej) kategorii w skali Saffira-Simpsona. Tuż przed dotarciem na wyspę żywioł niósł wiatr o prędkości około 300 km/h oraz ekstremalne opady deszczu. Po przejściu nad wyspą najsilniejsza burza tego roku skierowała się w kierunku Kuby, gdzie dotarła w środę rano polskiego czasu.

W obu krajach Melissa spowodowała ogromne zniszczenia. Porywisty wiatr zrywał dachy, powalał drzewa i uszkodził wiele budynków. Z kolei ekstremalne ulewy doprowadziły do rozległych powodzi i podtopień. Według prognoz Melissa po opuszczeniu Kuby skieruje się w kierunku Bahamów. Naszej redakcji udało się skontaktować z polskim księdzem mieszkającym na Kubie, który opisał nam sytuację w jego okolicy.

Polski ksiądz na Kubie: "Boża Opatrzność czuwała nad nami"

Ksiądz Adam Czerwiński w momencie uderzenia huraganu znajdował się w mieście Santiago de Cuba w południowo-wschodniej Kubie. W rozmowie z tvnmeteo.pl przekazał, że huragan w całej swojej sile ominął jego okolicę.

- Boża Opatrzność czuwała nad nami (...) niestety huragan nie ominął moich wspólnot na wioskach i nie mam z nimi kontaktu, bo telefony oraz internet tam nie działają - powiedział i doprecyzował, że wśród najbardziej poszkodowanych miejsc znalazły się: La Plata, Ocujal, La Bruja, Avispero, Ubero, Papayo oraz Chivirico.

Polski ksiądz opisał, że przez całą noc spał zaledwie godzinę. Wraz z innymi pilnował kaplicy oraz plebanii. Wiatr był bardzo silny, a opady deszczu intensywne.

- Skutki na zewnątrz są dotkliwe. Przez okno widzę połamane drzewa, obalone słupy elektryczne oraz pozrywane fragmenty dachów - dodał Czerwiński.

Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa (aut. Adam Czerwiński)

Polacy na Kubie. Huragan Melissa

- Nie mamy żadnej informacji, by nasi obywatele jakkolwiek ucierpieli wskutek huraganu Melissa - przekazał w środę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Podał, że na Kubie, gdzie zmierza huragan, resort dyplomacji potwierdził dotąd obecność 19 Polaków, zarejestrowanych w systemie Odyseusz. Jak dodał, do MSZ dotarły informacje, że władze prowincji przenosiły niektórych turystów z hoteli do obiektów znajdujących się w innych miejscach wyspy.

- Nie mamy informacji, by byli wśród nich polscy obywatele. Nasza placówka kontaktowała się też z biurami podróży, które organizują wyjazdy i wiemy, że w tym tygodniu żadne z nich nie organizuje wyjazdów na Kubę - podkreślił Wewiór. - Wiemy natomiast, że w regionach zagrożonych na Kubie przebywali polscy misjonarze, ale nasza placówka jest z nimi w stałym kontakcie i nie mamy sygnałów, by którykolwiek z nich był zagrożony - dodał.