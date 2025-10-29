Logo TVN24
Świat

Polski ksiądz na Kubie: skutki są dotkliwe

|
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Huragan sieje spustoszenie na Kubie
Źródło: Reuters
Mieszkańcy Karaibów zmagają się ze skutkami uderzenia potężnego huraganu Melissa. Najsilniejsza burza, jaka pojawiła się w tym roku na Ziemi, przetoczyła się nad Jamajką i Kubą, powodując ogromne zniszczenia. Sytuację na Kubie opisał nam przebywający na miejscu polski ksiądz.

We wtorek Melissa uderzyła w Jamajkę jako huragan piątej (najwyższej) kategorii w skali Saffira-Simpsona. Tuż przed dotarciem na wyspę żywioł niósł wiatr o prędkości około 300 km/h oraz ekstremalne opady deszczu. Po przejściu nad wyspą najsilniejsza burza tego roku skierowała się w kierunku Kuby, gdzie dotarła w środę rano polskiego czasu.

W obu krajach Melissa spowodowała ogromne zniszczenia. Porywisty wiatr zrywał dachy, powalał drzewa i uszkodził wiele budynków. Z kolei ekstremalne ulewy doprowadziły do rozległych powodzi i podtopień. Według prognoz Melissa po opuszczeniu Kuby skieruje się w kierunku Bahamów. Naszej redakcji udało się skontaktować z polskim księdzem mieszkającym na Kubie, który opisał nam sytuację w jego okolicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Huragan Melissa
"Wzywam wszystkich do zachowania czujności"
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"

Polski ksiądz na Kubie: "Boża Opatrzność czuwała nad nami"

Ksiądz Adam Czerwiński w momencie uderzenia huraganu znajdował się w mieście Santiago de Cuba w południowo-wschodniej Kubie. W rozmowie z tvnmeteo.pl przekazał, że huragan w całej swojej sile ominął jego okolicę.

- Boża Opatrzność czuwała nad nami (...) niestety huragan nie ominął moich wspólnot na wioskach i nie mam z nimi kontaktu, bo telefony oraz internet tam nie działają - powiedział i doprecyzował, że wśród najbardziej poszkodowanych miejsc znalazły się: La Plata, Ocujal, La Bruja, Avispero, Ubero, Papayo oraz Chivirico.

Polski ksiądz opisał, że przez całą noc spał zaledwie godzinę. Wraz z innymi pilnował kaplicy oraz plebanii. Wiatr był bardzo silny, a opady deszczu intensywne.

- Skutki na zewnątrz są dotkliwe. Przez okno widzę połamane drzewa, obalone słupy elektryczne oraz pozrywane fragmenty dachów - dodał Czerwiński.

Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa (aut. Adam Czerwiński)
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Adam Czerwiński

Polacy na Kubie. Huragan Melissa

- Nie mamy żadnej informacji, by nasi obywatele jakkolwiek ucierpieli wskutek huraganu Melissa - przekazał w środę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Podał, że na Kubie, gdzie zmierza huragan, resort dyplomacji potwierdził dotąd obecność 19 Polaków, zarejestrowanych w systemie Odyseusz. Jak dodał, do MSZ dotarły informacje, że władze prowincji przenosiły niektórych turystów z hoteli do obiektów znajdujących się w innych miejscach wyspy.

- Nie mamy informacji, by byli wśród nich polscy obywatele. Nasza placówka kontaktowała się też z biurami podróży, które organizują wyjazdy i wiemy, że w tym tygodniu żadne z nich nie organizuje wyjazdów na Kubę - podkreślił Wewiór. - Wiemy natomiast, że w regionach zagrożonych na Kubie przebywali polscy misjonarze, ale nasza placówka jest z nimi w stałym kontakcie i nie mamy sygnałów, by którykolwiek z nich był zagrożony - dodał.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Czerwiński

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
