Huragan Melissa na Jamajce. Zdjęcia satelitarne przed i po

Od początku tygodnia oczy meteorologów całego świata były zwrócone na Melissę. Żywioł, który zrodził się na rozgrzanych wodach Atlantyku, błyskawicznie rósł w siłę i we wtorek uderzył w Jamajkę jako huragan kategorii piątej (najwyższej) w skali Saffira-Simpsona. Niósł wiatr o prędkości bliskiej 300 km/h oraz ulewy powodujące rozległe powodzie i podtopienia.

Po opuszczeniu Jamajki Melissa uderzyła w Kubę, Haiti oraz Bahamy, powodując tam poważne zniszczenia. Obecnie porusza się po wodach Oceanu Atlantyckiego. W dotkniętych krajach trwa szacowanie strat i poszukiwanie zaginionych. Firma Vantor opublikowała zdjęcia satelitarne pokazujące ogrom tragedii, jaki spotkał Jamajkę.

Jamajka. Huragan Melissa zrównał wiele miejsc z ziemią

Zdjęcia przedstawiają sytuację przed i po przejściu huraganu Melissa nad Jamajką. Możemy na nich zobaczyć rozległe powodzie, jakie dotknęły między innymi miasta położone na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy w pobliżu parafii St. Elizabeth oraz tereny po drugiej stronie wyspy niedaleko Montego Bay, stolicy parafii St. James.

Huragan Melissa. Zdjęcia satelitarne

Jednym z najbardziej dotkniętych terenów jest miasto Black River, które jako jedno z pierwszych znalazło się na trasie huraganu. Żywioł zmiótł tam z powierzchni ziemi wiele domów, a także całkowicie uszkodził dach targowiska. Melissa dokonała także ogromnych zniszczeń w nadmorskich miejscowościach. Niektóre wioski rybackie zostały niemal całkowicie zrównane z ziemią, a wiele łódek zostało wyrzuconych na brzeg. W miarę jak żywioł przemieszczał się na północ, jego niszczycielska siła dotknęła regiony uprawne. Większość zniszczeń powstała w mniej niż 24 godziny.

Melissa nie oszczędziła także północno-zachodnich terenów wyspy. Rozległe powodzie pojawiły się też w jednym z największych turystycznych ośrodków Jamajki - mieście Montego Bay. Woda, zawierająca błoto i szczątki, wdarła się między innymi do magazynów w miejskim porcie.

Miasto Black River na Jamajce przed i po:

Szerszy widok na miasto Black River przed i po:

Barnett River przed i po powodzi wywołanej przez huragan Melissa:

Zniszczenia w mieście Montego Bay:

Zniszczenia w miejscowości New Hope:

Wioska rybacka na Jamajce zniszczona przez huragan Melissa: