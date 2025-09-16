Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

Mają za sobą najgorętsze lato w historii

Upał w Hiszpanii
Upały w Hiszpanii
Źródło: Reuters
Hiszpania przeżyła najgorętsze lato w historii pomiarów - średnia temperatura wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza. Fale upałów trwały łącznie 33 dni, powodując setki pożarów.

Lato 2025 roku okazało się najgorętszym w historii pomiarów meteorologicznych w Hiszpanii - poinformowała minister transformacji ekologicznej Sara Aagesen. Jak wynika z danych państwowej agencji AEMET, średnia temperatura w kontynentalnej części kraju wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza, czyli o 2,1 stopnia więcej niż norma z lat 1991-2020.

Upały w Hiszpanii

Dotychczas rekordowo gorącym latem było to w 2022 roku, jednak tegoroczne wartości przewyższyły średnią temperaturę z tego okresu o 0,1 stopnia. W Balearach odnotowano średnio 25,8 st. C, a na Kanarach - 22,7 st. C, co również oznaczało wyraźne odchylenia od średniej. Największe anomalie, sięgające ponad 3 stopni, wystąpiły w Galicji i na obszarach centralnych półwyspu.

Tegoroczne lato w Hiszpanii było naznaczone także przez długotrwałe fale upałów, które łącznie trwały 33 dni. Pierwsza rozpoczęła się pod koniec czerwca i trwała aż 17 dni, natomiast druga - między 3 a 18 sierpnia - była szczególnie intensywna i wiązała się z licznymi pożarami. W niektórych regionach temperatury przekraczały 45 st. C. Więcej dni z ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza odnotowano jedynie w 2022 roku, gdy fale upałów obejmowały 41 dni.

"Rzeczywistość, która wymaga zdecydowanej odpowiedzi"

Minister Sara Aagesen podkreśliła, że dane te potwierdzają, iż kryzys klimatyczny jest "rzeczywistością, która wymaga zdecydowanej i ambitnej odpowiedzi". Przypomniała przy tym, że premier Pedro Sanchez zaproponował zawarcie ogólnokrajowego paktu klimatycznego. Choć rząd podejmuje rozmowy z partiami i organizacjami, propozycja ta spotyka się ze sceptycyzmem wśród części ugrupowań, a największa partia opozycyjna - Partido Popular - nie wzięła udziału w konsultacjach klimatycznych.

Ogień zatrzymał pielgrzymów na jednym z najsłynniejszych szlaków świata
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ogień zatrzymał pielgrzymów na jednym z najsłynniejszych szlaków świata

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: El Pais, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JAVIER BELVER

Temat: Ocieplenie klimatu

