Świat

Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów

|
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Źródło: Diario de un Bomberos
Choć jest już druga połowa września, w Hiszpanii wciąż wybuchają pożary roślinności. W czwartek ogień pojawił się w dwóch miejscach w prowincji Lugo w północno-zachodniej części kraju. Jeden z pożarów w piątek nadal był poza kontrolą strażaków.

We czwartek w parafii Pombeiro w hiszpańskiej prowincji Lugo wybuchł pożar lasu. Zgodnie z szacunkami Regionalnego Ministerstwa Spraw Wsi objął swoim zasięgiem ponad 100 hektarów. W piątek wciąż rozprzestrzeniał się w niekontrolowany sposób.

Płomienie blisko domów

Płomienie zbliżyły się do miejscowości Lornis, co zmusiło władze do ogłoszenia drugiego stopnia zagrożenia pożarowego. Pomimo faktu, że pożar znajdował się poza kontrolą, burmistrz gminy Panton zapewnił, że ani Lornis, ani pobliska miejscowość San Cosmede nie są zagrożone.

Mają za sobą najgorętsze lato w historii

Mają za sobą najgorętsze lato w historii

Trybunał w Hadze wydał opinię, która może pomóc "uniknąć szkód zagrażających ludzkości"

Trybunał w Hadze wydał opinię, która może pomóc "uniknąć szkód zagrażających ludzkości"

Pożar w Pombeiro wywołał utrudnienia w transporcie. Wymusił wstrzymanie ruchu kolejowego między Lugo a miastem Ourense, znajdującym się około 100 kilometrów na południe. Przez pewien czas wyłączona z użytku była także jedna z lokalnych dróg.

Dwa pożary w prowincji Lugo

Do walki z pożarem w Pombeiro skierowano 12 miejscowych brygad strażackich wyposażonych w dziesięć pomp, osiem śmigłowców i osiem samolotów. Dodatkowo do współpracy została wezwana Brygada Wsparcia Przeciwpożarowego Lasów (BRIF) z Tabuyo w prowincji Leon. Jeden ze strażaków uczestniczący w akcji gaśniczej trafił do szpitala z powodu zatrucia dymem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W czwartek w prowincji Lugo wybuchł także inny pożar - ogień pojawił się w pobliżu miasta Becerrea w parafii Vilacha. Strawił 13 hektarów, ale szybko znalazł się pod kontrolą strażaków.

Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/JOSETXU ORTIZ

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: g24.gal, El Mundo

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOSETXU ORTIZ

