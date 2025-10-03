Zniszczenia po powodziach w gminie Carewo Źródło: ENEX

Bułgarską gminę Carewo w obwodzie Burgas na południowym wschodzie kraju nawiedziły potężne ulewy, które wywołały powodzie błyskawiczne. Władze ogłosiły tam stan klęski żywiołowej. Od północy w piątek w mieście Carewo w ciągu zaledwie kilku godzin spadło 225 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze większe opady zanotowano we wsi Izgrew - wynosiły one 410 l/mkw.

Około 30 osób zostało ewakuowanych. Na miejscu trwa akcja strażaków i służb.

Powodzie na południowym wschodzie Bułgarii. "Sytuacja jest krytyczna"

Wiele domów zostało zalanych, żywioł zniszczył drogi. Kilkuset mieszkańców jest bez prądu.

- Sytuacja jest krytyczna (...). Podjęto wszystkie działania zapobiegawcze. Ludzie zostali ewakuowani, kilka dróg jest zamkniętych - mówił burmistrz Carewa Marin Kirow. Dodał jednak, że nie ma powodu do paniki, nie ma także osób rannych.

Władze odradzają podróżowanie w tamte rejony kraju, w piątek odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach.

Ofiara śmiertelna powodzi. W piwnicy znaleziono ciało

Powodzie pojawiły się także w innej gminie w tym rejonie kraju - Burgas. Tutaj żywioł zebrał śmiertelne żniwo. W miejscowości Elenite w piwnicy znaleziono ciało mężczyzny, a jedna osoba uznawana jest za zaginioną.

W wyniku wylania rzeki Elenite ewakuowano około 50 osób. Na miejscu działają strażacy, zmierza tam także dodatkowa pomoc ze stolicy: nurkowie, śmigłowiec oraz wojsko.

W miejscowości Czernica w ciągu 12 godzin spadło około 250 litrów wody na metr kwadratowy. Zawalił się tamtejszy most.

Atak zimy na północnym zachodzie Bułgarii. Brak prądu

Spore utrudnienia dotyczą także północno-zachodniej części kraju, tutaj jednak z powodu opadów śniegu. W gminach Cziprowci, Berkowica oraz Georgi Damjanowo na terenach górskich występują przerwy w dostawie prądu.

Czwartkowe opady doprowadziły do utrudnień na drogach, było ślisko i niebezpiecznie, a na jezdnię spadały połamane konary i gałęzie obciążone śniegiem. Niektóre miejsca były nieprzejezdne. W rejonie Przełęczy Petrochańskiej w Starej Płaninie utknęło kilka samochodów. Pokrywa śnieżna sięgała miejscami 10 centymetrów - informują lokalne media.

