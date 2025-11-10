Logo TVN24
"Moje dzieci będą żyły o 10 lat krócej niż ich kuzyni". Zatrzymania po antysmogowym proteście

|
Protest przeciwko smogowi w Indiach
Protest przeciwko smogowi w Indiach
Źródło: Reuters
Protest przeciwko smogowi odbył się w niedzielę w Nowym Delhi. Zebrani domagali się od rządu walki z zanieczyszczeniem powietrza, które w chłodniejszych miesiącach nawiedza stolicę Indii i okoliczne miasta. Podczas manifestacji doszło do zatrzymania około stu osób, w tym nieletnich.

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, demonstranci zebrali się w niedzielę w Nowym Delhi w pobliżu Bramy Indii, pomnika postawionego ku czci poległych żołnierzy. Zebrani żądali walki ze smogiem, utrzymującym się w chłodnych miesiącach roku nad stolicą oraz miastami satelickimi - Gurgaon i Noidą.

Smog w Indiach. "Oddychanie nas zabija"

Lokalne media opublikowały zdjęcia protestujących z plakatami "Oddychanie nas zabija" i "Czyste powietrze naszym prawem". Niektórzy trzymali w rękach recepty i inhalatory, symbolizujące realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

- Tu chodzi o nasze dzieci - tłumaczyła aktywistka Bhavreen Kandhari w rozmowie z indyjską agencją PTI. - Moje dzieci będą żyły o 10 lat krócej niż ich kuzyni z innych miast, którzy oddychają czystszym powietrzem.

Według policji zgromadzenie w pobliżu Bramy Indii było nielegalne. Funkcjonariusze wezwali tłum do rozejścia się, a gdy to nie poskutkowało, zatrzymali około 100 protestujących. Jak przekazał portal The Logical Indian, wśród zatrzymanych były osoby starsze i nieletnie.

Bardzo zła jakość powietrza

Liderzy opozycji skrytykowali zatrzymania wśród protestujących. "Prawo do czystego powietrza jest podstawowym prawem człowieka" - napisał w serwisie X Rahul Gandhi, lider partii Indyjski Kongres Narodowy. "Prawo do pokojowego protestu jest gwarantowane przez naszą konstytucję. Dlaczego obywatele (…) pokojowo domagający się czystego powietrza są traktowani jak przestępcy?" - dodał.

Wskaźnik jakości powietrza w mieście wynosił w poniedziałek 345, co oznacza, że był klasyfikowany jako "bardzo zły". Zimne, ciężkie powietrze nad Nowym Delhi zatrzymuje pył, spaliny i dym, powodując u wielu osób choroby układu oddechowego. Próby zasiewania chmur, podjęte przez władze w październiku, miały wywołać deszcz i zmniejszyć poziom zanieczyszczeń, ale nie przyniosły żadnych opadów.

- Rząd podejmuje kroki w celu zapobiegania zanieczyszczeniom - zapewnił regionalny minister środowiska Manjinder Singh Sirsa. - Dołożymy wszelkich starań, aby uwolnić nas od zanieczyszczeń - obiecał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"

Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"

Świat
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem

Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem

Świat

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TAGI:
Indie, Smog, ochrona środowiska
