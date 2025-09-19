Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń na sobotę
W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mają obowiązywać w części północnej województwa małopolskiego.
Prognoza zagrożeń na niedzielę
W niedzielę alarmy pierwszego stopnia stopnia przed silnym deszczem z burzami mogą pojawić się w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, na północy woj. dolnośląskiego oraz w części zachodniej woj. wielkopolskiego.
Tego dnia mogą ponownie pojawić się żółte alarmy przed upałami. Spodziewane są one w części woj. małopolskiego, a także na zachodzie woj. podkarpackiego oraz na wschodzie woj. śląskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
