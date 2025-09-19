Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mają obowiązywać w części północnej województwa małopolskiego.

Prognoza ostrzeżeń przed upałem na sobotę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę alarmy pierwszego stopnia stopnia przed silnym deszczem z burzami mogą pojawić się w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, na północy woj. dolnośląskiego oraz w części zachodniej woj. wielkopolskiego.

Tego dnia mogą ponownie pojawić się żółte alarmy przed upałami. Spodziewane są one w części woj. małopolskiego, a także na zachodzie woj. podkarpackiego oraz na wschodzie woj. śląskiego.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

