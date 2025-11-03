Pogoda na 5 dni. Rozgości się u nas wyż znad Bałkanów

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ciśnienie rośnie, a Polska dostaje się pod wpływ rozległego pogodnego wyżu Vianelde z centrum nad Bałkanami. Tylko Wybrzeże pozostanie jeszcze pod wpływem słabo aktywnego frontu ciepłego. Deszczowy front chłodny, zalegający w nocy z poniedziałku na wtorek nad wschodnimi i południowo wschodnimi regionami kraju, odsunie się i ustąpi miejsca przejaśnieniom. Chłodne masy powietrza polarnego będą od zachodu wypierane przez cieplejsze masy sunące znad Hiszpanii.

Pogoda na wtorek

We wtorek rano miejscami wystąpią mgły. Na północy i północnym wschodzie kraju niebo wciąż będą pokrywać chmury, a na Wybrzeżu słabo popada. W pozostałych rejonach kraju prognozujemy przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, nadciągający z południowego zachodu i zachodu, będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny.

Co dalej?

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Bałkanów, który nieść ma rozpogodzenia, ale i mgły nocami oraz rankami. Znad południowej Europy popłyną masy ciepłego powietrza, w których temperatura może miejscami przekroczyć 15 st. C. Dopiero w sobotę do Polski od północnego zachodu zbliży się zatoka niżowa, powodując na północy kraju wzrost zachmurzenia do dużego.

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowane z południowego zachodu, nad morzem podmuchy będą silniejsze.

Czwartek przyniesie pogodną aurę. Słupki rtęci wskażą od 12 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w Polsce ma być słonecznie - więcej chmur pojawi się jedynie na Pomorzu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 st. C na północy, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.

W sobotę, podobnie jak w piątek, będzie na ogół słonecznie. Pochmurna aura spodziewana jest tylko na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

