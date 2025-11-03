Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Rozgości się u nas wyż znad Bałkanów

|
Wszystkich Świętych w jesiennej scenerii
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Do naszego kraju zbliża się wyż znad Bałkanów. Dzięki niemu w kolejnych dniach ponownie zobaczymy więcej słońca i wyższe wartości na termometrach. Pod koniec tygodnia aura zacznie się jednak zmieniać.

Ciśnienie rośnie, a Polska dostaje się pod wpływ rozległego pogodnego wyżu Vianelde z centrum nad Bałkanami. Tylko Wybrzeże pozostanie jeszcze pod wpływem słabo aktywnego frontu ciepłego. Deszczowy front chłodny, zalegający w nocy z poniedziałku na wtorek nad wschodnimi i południowo wschodnimi regionami kraju, odsunie się i ustąpi miejsca przejaśnieniom. Chłodne masy powietrza polarnego będą od zachodu wypierane przez cieplejsze masy sunące znad Hiszpanii.

Strefa opadów będzie wędrować nad Polską
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską

Pogoda na wtorek

We wtorek rano miejscami wystąpią mgły. Na północy i północnym wschodzie kraju niebo wciąż będą pokrywać chmury, a na Wybrzeżu słabo popada. W pozostałych rejonach kraju prognozujemy przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, nadciągający z południowego zachodu i zachodu, będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Co dalej?

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Bałkanów, który nieść ma rozpogodzenia, ale i mgły nocami oraz rankami. Znad południowej Europy popłyną masy ciepłego powietrza, w których temperatura może miejscami przekroczyć 15 st. C. Dopiero w sobotę do Polski od północnego zachodu zbliży się zatoka niżowa, powodując na północy kraju wzrost zachmurzenia do dużego.

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowane z południowego zachodu, nad morzem podmuchy będą silniejsze.

Czwartek przyniesie pogodną aurę. Słupki rtęci wskażą od 12 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w Polsce ma być słonecznie - więcej chmur pojawi się jedynie na Pomorzu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 st. C na północy, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.

W sobotę, podobnie jak w piątek, będzie na ogół słonecznie. Pochmurna aura spodziewana jest tylko na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
