Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Zack znad Skandynawii. Nad krajem przemieszczają się dwa umiarkowanie aktywne chłodne fronty w masie atlantyckiego powietrza polarnego. Kłębiące się zachmurzenie, przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr niosą pierwszy powiew jesieni. Jednak od południowego zachodu zacznie dosięgać Polski klin pogodnego wyżu Oldenburgia z centrum nad Alpami, który będzie rozganiał deszczowe chmury.
W kolejnych dniach wyż ma przesunąć swe główne centrum nad Bałkany i zmieniać cyrkulację powietrza w naszej części kontynentu z zachodniej na południową. Jeszcze w czwartek możliwy jest na północy kraju przelotny deszcz, ale później wystąpi coraz więcej rozpogodzeń.
Z każdym dniem temperatura ma rosnąć wraz z napływem z południa coraz cieplejszej masy powietrza. Od 20 września, na skutek napływu mas powietrza zwrotnikowego, temperatura przez kilka dni na zachodzie, południu i w centrum kraju przekroczy 25 stopni Celsjusza. To ostatnia fala prawdziwie letniej pogody, gdy temperatura na południu bliska będzie 30 st. C.
Pogoda na środę
W środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie po południu opady zaniknął. Maksymalna temperatura nie przekroczy 16 st. C na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, 17 st. C w centrum kraju i 18 st. C na zachodzie i Kaszubach. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 70 km/h.
Pogoda na czwartek i piątek
Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym zachodzie okresami popada słaby deszcz do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny.
W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
Pogoda na weekend
Sobota zapowiada się pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h.
W niedzielę również będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock