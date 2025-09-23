Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy IMGW przygotowali długoterminową prognozę pogody, opartą o wyliczenia Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF). Mapy obejmują końcówkę września, październik oraz początek listopada. Modele uwzględniają zarówno średnią temperaturę maksymalną i minimalną, jak i sumy opadów.

Pogoda na październik. Średnia temperatura maksymalna

Według prognoz na przełomie września i października średnia temperatura maksymalna ma wynieść od 13 stopni Celsjusza w Tatrach do 17 st. C na Dolnym Śląsku. W pierwszym pełnym tygodniu kolejnego miesiąca synoptycy prognozują nieco niższe temperatury - od 12 st. C na samym południu do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Zbliżone wartości na termometrach powinny utrzymać w dniach 13-19 października. Zgodnie z prognozami najzimniej ma być w Tatrach, a najcieplej - na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej zapowiada się tydzień od 20 do 26 października. Średnia temperatura maksymalna ma wynieść wówczas od 10 st. C na samym południu do 14 st. C w Małopolsce.

Na przełomie października i listopada eksperci spodziewają się dalszego ochłodzenia. Najniższą średnią temperaturę maksymalną, wynoszącą 9 stopni, prognozują na krańcach południowych oraz na Suwalszczyźnie. Najwyższą temperaturę maksymalną, osiągającą średnio 12 st. C, przewidują na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Średnia temperatura maksymalna w październiku Źródło: IMGW

Pogoda na październik. Średnia temperatura minimalna

Jeśli chodzi o średnią temperaturę minimalną, to zgodnie z prognozami pokazanymi na mapach IMGW, również będzie się ona zmniejszać z każdym tygodniem, choć nie tak bardzo jak maksymalna. Najniższe wartości synoptycy przewidują w górach - już w połowie października średnia temperatura minimalna ma tam wynieść zaledwie 3 st. C, a na przełomie października i listopada - stopień mniej. Najwyższej średniej temperatury minimalnej można spodziewać się na Pomorzu.

Średnia temperatura minimalna w październiku Źródło: IMGW

Pogoda na październik. Suma opadów

Według opracowań synoptyków IMGW przełom września i października będzie w Polsce stosunkowo suchy - mocniej popada jedynie w Tatrach. Większych opadów można spodziewać się w pierwszym pełnym tygodniu kolejnego miesiąca. Eksperci prognozują, że ponad 10 litrów na metr kwadratowy spadnie na południu, Pomorzu i północnym wschodzie.

Tydzień od 13 do 19 października zapowiada się na nieco suchszy. Mocniej ma popadać jedynie w górach i na Pomorzu, zwłaszcza Zachodnim. W kolejnym tygodniu eksperci prognozują większe opady nie tylko na północy, lecz także na południu i południowym wschodzie. Na przełomie października i listopada ponownie ma padać nieco mniej.

Suma opadu atmosferycznego w październiku Źródło: IMGW

Pogoda na październik. Szanse na opady powyżej 20 litrów na metr kwadratowy

IMGW przygotował także wyliczenia prognozy sum opadu powyżej 20 l/mkw. Według ekspertów są one najbardziej prawdopodobne w górach i na Pomorzu Zachodnim. Najmniejsze szanse na ich wystąpienie występują w centrum kraju.

Prawdopodobieństwo (procentowe) wystąpienia sumy opady powyżej 20 l/mkw. w październiku Źródło: IMGW