Pogoda na jutro - środa, 24.09. Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?

Aura w Polsce w nocy na ogół będzie pogodna., tylko na południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie z lokalnymi słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu okresami będzie on dość silny.

Pogoda na jutro - środa, 24.09.

Czeka nas całkiem pogodny dzień. Zachmurzenie w środę będzie małe i umiarkowane, tylko na południu okresami duże. W Karpatach wystąpią słabe opady deszczu o sumie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Tylko na zachodzie i południu okresami powieje dość silnie, z porywami dochodzącymi do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju wyniesie poniżej 60 procent. Im dalej na południe, tym wilgotność będzie wyższa. Warunki biometeo będą korzystne w całym kraju. Odczujemy chłód.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Nadciągnie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę aura w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wniesie 6 st. C. Nadciągnie wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągnie wartość 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu będzie słoneczna. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Aura w środę we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami spadnie slaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 10 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 998 hPa.

