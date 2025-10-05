Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na wschodzie w nocy będzie pogodnie. Od zachodu prognozowany jest jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego ze słabymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4-6 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 9-11 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany, w drugiej części nocy na zachodzie dość silny, porywisty.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 6.10

Poniedziałek 6.10 na przeważającym obszarze kraju przyniesie sporo chmur, z niektórych słabo, bądź umiarkowanie popada deszcz. Suma opadów wyniesie od 2 do 10 l/mkw., lokalnie więcej, bo do 15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na wschodzie Polski. Termometry pokażą od 10-12 st. C na południu i w centrum do 13-14 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, na wschodzie okaże się umiarkowany, południowo-zachodni, a na zachodzie dość silny i porywisty, z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z północnego zachodu.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w wielu regionach będzie wysoka, a miejscami przekroczy nawet 95 procent. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, a warunki biometeo na zachodzie okażą się niekorzystne, a na wschodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dla Warszawy na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Przeważnie będzie bez opadów, aczkolwiek w drugiej części dnia wystąpi ryzyko słabego, symbolicznego, przelotnego opadu deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie utrzyma się zachmurzenie duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu zapowiada się poniedziałek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą w Wrocławiu możemy spodziewać się zachmurzenia dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego z opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.