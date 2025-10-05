Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 6.10. Zapowiada się deszczowa noc

|
Noc, deszczowo
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - poniedziałek, 6.10. W części kraju pojawią się opady deszczu, miejscami mogą być dość obfite. Temperatura nie przekroczy 14 stopni, zrobi się wietrznie.

Na wschodzie w nocy będzie pogodnie. Od zachodu prognozowany jest jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego ze słabymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4-6 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 9-11 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany, w drugiej części nocy na zachodzie dość silny, porywisty.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 6.10

Poniedziałek 6.10 na przeważającym obszarze kraju przyniesie sporo chmur, z niektórych słabo, bądź umiarkowanie popada deszcz. Suma opadów wyniesie od 2 do 10 l/mkw., lokalnie więcej, bo do 15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na wschodzie Polski. Termometry pokażą od 10-12 st. C na południu i w centrum do 13-14 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, na wschodzie okaże się umiarkowany, południowo-zachodni, a na zachodzie dość silny i porywisty, z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w wielu regionach będzie wysoka, a miejscami przekroczy nawet 95 procent. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, a warunki biometeo na zachodzie okażą się niekorzystne, a na wschodzie - neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dla Warszawy na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Przeważnie będzie bez opadów, aczkolwiek w drugiej części dnia wystąpi ryzyko słabego, symbolicznego, przelotnego opadu deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie utrzyma się zachmurzenie duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu zapowiada się poniedziałek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Powieje dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą w Wrocławiu możemy spodziewać się zachmurzenia dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego z opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mount Everest to najwyższa góra świata
Prawie tysiąc turystów uwięzionych na Mount Everest
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Sztorm na Bałtyku i silny wiatr w Ustce
To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm
Prognoza
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica