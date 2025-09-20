Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza na wschodzie do 15-17 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się umiarkowany (w górach dość silny), południowy.

Pogoda na jutro - niedziela, 21.09

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie dla północnego zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego ze słabymi opadami deszczu (2-10 litrów na metry kwadratowe), pojawi się ryzyko burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27-29 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, w górach i na wybrzeżu w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność, w graniach 80 procent, odnotujemy na północnym zachodzie. Jej wartość będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie i bez opadów zapowiada się noc w Warszawie. Termometry pokażą minimalnie 16-17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie słoneczną aurę i brak opadów w Warszawie. Temperatura wzrośnie do 28-29 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się pogodna. Temperatura wyniesie minimalnie 16-17 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się umiarkowane i duże, ze słabymi opadami deszczu, pojawi się ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 26-27 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Poznań może liczyć na pogodną noc. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 27-28 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie, bez opadów minie noc we Wrocławiu. Temperatura minimalna wyniesie 14-15 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słonecznie i bez opadów zapowiada się niedziela we Wrocławiu. Temperatura maksymalna osiągnie 27-28 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 29-30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.