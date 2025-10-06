Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 6.10. Tutaj na pewno przydadzą się parasole

|
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - poniedziałek, 6.10. Początek tygodnia w części kraju zapowiada się deszczowo. Miejscami opady będą dość obfite. Powieje silny i porywisty wiatr.

Dzień w wielu regionach Polski przyniesie sporo chmur na niebie. Lokalnie słabo i umiarkowanie popada deszcz. Opady wyniosą od 2 do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami więcej, bo do 15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów zapowiada się poniedziałek na wschodzie Polski.

Pogoda na dziś - poniedziałek, 6.10

Na termometrach zobaczymy od 10-12 stopni Celsjusza na południu i w centrum do 13-14 st. C w pozostałej części kraju. Na wschodzie wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni, a na zachodzie - dość silny i porywisty, z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w wielu regionach w poniedziałek będzie wysoka, a miejscami przekroczy nawet 95 procent. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, a warunki biometeo na zachodzie okażą się niekorzystne, a na wschodzie - neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie okaże się umiarkowane wzrastające do dużego. Przeważnie będzie bez opadów, jednak w drugiej części dnia wystąpi ryzyko słabego, symbolicznego, przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 14 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Na jaką temperaturę się szykować
Na jaką temperaturę się szykować

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie chmury i słabe oraz umiarkowane opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. wiatr będzie dość silny, porywisty, południowo-zachodni, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu pierwszy dzień tygodnia okaże się pochmurny ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa prognozowane jest na poniedziałek zachmurzenie duże, wzrastające do całkowitego z opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura osiągnie do 12-13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: illustrissima/AdobeStock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
