W poniedziałek na południu i wschodzie Polski będzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, pojawią się słabe opady deszczu o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na zachodzie do 27-28 st. C na południowym wschodzie Polski. Lokalnie na termometrach możemy zobaczyć nawet do 29-30 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, jedynie na południowym zachodzie będzie południowy, a w górach - dość silny i porywisty.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na północy i zachodzie kraju będzie chłodno, na południowym wschodzie - gorąco, a w pozostałych regionach Polski - ciepło. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie kraju, neutralne i korzystne w pozostałych regionach.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie dopisze początkowo pogodna aura. W ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, natomiast wieczorem do całkowitego, ale nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie 23-24 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie poniedziałek przyniesie pochmurną aurę. Przejściowo pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek będzie pochmurno, przejściowo pojawi się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 14-15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Przejściowo pojawi się słaby opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26-27 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

