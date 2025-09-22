Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 22.09. Duża różnica temperatury

Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek 22.09 przyniesie duży kontrast temperatury między wschodem i zachodem. Miejscami pojawi się słaby deszcz, w górach mocniej powieje.

W poniedziałek na południu i wschodzie Polski będzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, pojawią się słabe opady deszczu o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na zachodzie do 27-28 st. C na południowym wschodzie Polski. Lokalnie na termometrach możemy zobaczyć nawet do 29-30 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, jedynie na południowym zachodzie będzie południowy, a w górach - dość silny i porywisty.

Prognoza pogody w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na północy i zachodzie kraju będzie chłodno, na południowym wschodzie - gorąco, a w pozostałych regionach Polski - ciepło. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie kraju, neutralne i korzystne w pozostałych regionach.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie dopisze początkowo pogodna aura. W ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, natomiast wieczorem do całkowitego, ale nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie 23-24 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie poniedziałek przyniesie pochmurną aurę. Przejściowo pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek będzie pochmurno, przejściowo pojawi się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 14-15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Przejściowo pojawi się słaby opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26-27 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać. 

Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
shutterstock_1324066523
Tajemnice widowiskowej wędrówki młodych pająków
Ciekawostki
Lato, gorąco, upał, słońce
Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć
Prognoza
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
Nauka
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
Prognoza
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
Świat
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
Świat
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
TVN24
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
Prognoza
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
Nauka
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
Ciekawostki
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
Prognoza
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
Świat
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
Świat
Późne lato, jesień, gorąco
W sobotę będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Burza tropikalna Mitag
Burza przyniosła ulewy, ale to nie koniec zagrożeń
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica