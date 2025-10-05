Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 5.10. Spadnie deszcz, może zagrzmieć

|
Deszcz
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - niedziela, 5.10. Dzień zapowiada się deszczowo, miejscami możliwe są burze. Termometry pokażą do 15 stopni, ale powieje silny wiatr.

Niedziela nad ranem na krańcach wschodnich przyniesie szybko odsuwające się całkowite zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Później utrzyma się przeważnie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Lokalnie, szczególnie w północno-zachodniej połowie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu do 1-4 l/mkw. Bardziej intensywne zjawiska, w tym możliwe burze, spodziewane są w rejonie południowego Bałtyku.

Pogoda na dziś - niedziela, 5.10

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 13-14 st. C w przeważającej części kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni i zachodni, dość silny i silny z maksymalnymi porywami osiągającymi prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Na samym wybrzeżu i w górach punktowo rozpędzi się nawet do 70 km/h, na Bałtyku utrzyma się sztorm.

Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie

Warunki biometeo w niedzielę

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność w niedzielę wyniesie w granicach 70 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie niebo w pierwszej części dnia na początku okaże się przeważnie umiarkowane, później ilość chmur wzrośnie, może popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 35-45 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe 995 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku w niedzielę możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, w ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia przeważnie dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach dojdzie do 40-50km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosło, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w niedzielę będzie duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Zachodnich wiatr okaże się przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 35–45 km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć i w południe wyniesie około 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie przewiduje się głównie umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Dopiero po południu może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie około 14 st. C. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego będzie umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne stopniowo wzrośnie, osiągając w południe około 986 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
