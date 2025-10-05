Logo TVN24
Ostrzeżenia IMGW. To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm

Deszcz i wiatr
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla jednego z województw. Na Bałtyku wciąż spodziewany jest sztorm.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i Świnoujście wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

IMGW prognozuje tam wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości osiągającej od 35 do 50 kilometrów na godzinę, a w porywach do 85 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 3 i wygasną o godzinie 11 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Uwaga, sztorm

Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej przed sztormem. Synoptycy prognozują wiatr wiejący z południowego zachodu, osiągający od 6 do 7, a w porywach do 8 w skali Beauforta. Alert będzie ważny do niedzieli do godz. 19.

Z kolei Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed silnym wiatrem we wschodniej strefie brzegowej. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych lub południowo-zachodnich od 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Według informacji podanych przez Bałtyk IMGW, ostrzeżenie przed silnym sztormem obowiązuje na obszarze Bałtyku Zachodniego, Południowego, Południowo-Wschodniego i Północnego.

Ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku
Ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku
Źródło: IMGW
Na jaką temperaturę się szykować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na jaką temperaturę się szykować

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

