Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
W województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i Świnoujście wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.
IMGW prognozuje tam wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości osiągającej od 35 do 50 kilometrów na godzinę, a w porywach do 85 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.
Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 3 i wygasną o godzinie 11 w poniedziałek.
Uwaga, sztorm
Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej przed sztormem. Synoptycy prognozują wiatr wiejący z południowego zachodu, osiągający od 6 do 7, a w porywach do 8 w skali Beauforta. Alert będzie ważny do niedzieli do godz. 19.
Z kolei Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed silnym wiatrem we wschodniej strefie brzegowej. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych lub południowo-zachodnich od 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.
Według informacji podanych przez Bałtyk IMGW, ostrzeżenie przed silnym sztormem obowiązuje na obszarze Bałtyku Zachodniego, Południowego, Południowo-Wschodniego i Północnego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
