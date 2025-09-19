Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"

Pojedynek jeleni szlachetnych Źródło: Leśny Kawaler/Kontakt24

W różnych częściach Polski, między innymi w Beskidach, rozpoczyna się rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Jak wskazał przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul, w rejonie Babiej Góry dało się już słyszeć pierwsze porykiwania. Z każdym dniem będzie ich więcej.

- Gdy temperatura spada, to intensywność godów jeleni wzrasta, a w ostatnich dniach w wyższych partiach Babiej Góry termometry wskazywały zaledwie 4-5 stopni Celsjusza - mówił Maciej Mażul.

Jak zaznaczył przyrodnik, to dopiero początek rykowiska. Jako pierwsi odzywają się "organiści" - młode samce, wchodzące w dorosły wiek. Można od nich usłyszeć głośne, basowe ryki. Samce jelenia gromadzą wokół siebie stado łań i toczą walkę o nie ze swoimi konkurentami.

Jelenie mogą stanowić większe zagrożenie dla człowieka

Przyrodnik dodał, że samice jelenia w tym samym okresie bywają nieco otumanione.

- Nie zwracają większej uwagi na ludzi czy samochody. Trzeba bardzo uważać, bo gdyby takie zwierzę wyszło na drogę, to może się zrodzić problem i dla niego, i dla człowieka - wskazał Maciej Mażul. Rykowisko zwykle trwa około czterech tygodni.

Babiogórski Park Narodowy powstał w 1954 roku i znajduje się na południu Polski w województwie małopolskim - obejmuje Babią Górę z okolicą. W 1977 roku teren ten uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Góra przyciąga rzesze turystów. W tym rejonie jeleni jest sporo, choć dokładna liczba nie jest znana.

