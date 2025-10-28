Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic

We wtorek przez Polskę przechodzi fala opadów deszczu. Najintensywniejsze opady występują na północy kraju. W Ustce ulewy doprowadziły do zalania drogi. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.
Polska znajduje się wpływem wielkiego wiru niżowego z kilkoma centrami nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią. Związany z niżem front o charakterze chłodnym przemieszcza się właśnie nad naszym krajem, występują opady deszczu. Na północy, w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz miejscami kumulacja opadów może wynieść do 40-50 l/mkw.