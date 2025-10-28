Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Polska znajduje się wpływem wielkiego wiru niżowego z kilkoma centrami nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią. Związany z niżem front o charakterze chłodnym przemieszcza się właśnie nad naszym krajem, występują opady deszczu. Na północy, w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz miejscami kumulacja opadów może wynieść do 40-50 l/mkw.

Zalane drogi w Ustce

Ulewy nawiedziły między innymi Ustkę położoną w powiecie słupskim w województwie pomorskim. W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło tam do zalania jednej z ulic. Na miejscu interweniowali strażacy. Zdjęcia na Kontakt24 wysłał nam pan Mariusz.

