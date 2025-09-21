Logo TVN24
Polska

Gdzie jest burza? Grzmi, lokalnie może sypnąć gradem

Burza, noc
Prognoza pogody w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Gdzie jest burza? W niedzielę 21.09 wieczorem grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i dość silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Jak przekazał w niedzielę około godziny 20 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pojedyncza komórka burzowa pojawiła się na zachodzie kraju. Towarzyszy jej ulewny deszcz.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie lubuskim, w okolicach Zielonej Góry. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie 15-20 litrów na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Może pojawić się opad drobnego gradu.

Chmury spowiją niebo nad częścią kraju

Chmury spowiją niebo nad częścią kraju

Prognoza
Jakie było lato w Polsce?

Jakie było lato w Polsce?

Prognoza

Mapa i radar burz

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
