Gdzie jest burza? Grzmi, lokalnie może sypnąć gradem

Jak przekazał w niedzielę około godziny 20 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pojedyncza komórka burzowa pojawiła się na zachodzie kraju. Towarzyszy jej ulewny deszcz.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie lubuskim, w okolicach Zielonej Góry. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie 15-20 litrów na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Może pojawić się opad drobnego gradu.

Mapa i radar burz