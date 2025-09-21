Gdzie jest burza? Grzmi, lokalnie może sypnąć gradem

Jak przekazał w niedzielę około godziny 20 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pojedyncza komórka burzowa pojawiła się na zachodzie kraju. Towarzyszy jej ulewny deszcz.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie lubuskim, w okolicach Zielonej Góry. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie 15-20 litrów na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Może pojawić się opad drobnego gradu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mapa i radar burz
Autorka/Autor: anw
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock