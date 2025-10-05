Silny wiatr dał się we znaki na Pomorzu Zachodnim

Niebezpieczne warunki podczas regat na Zatoce Gdańskiej. Inni żeglarze nieśli pomoc poszkodowanym

W sobotę na zachodzie i północy Polski wiał silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 100 kilometrów na godzinę. Trudne warunki związane były z niżem Amy, który w Europie Zachodniej przyniósł silne opady i śmiertelnie niebezpieczne podmuchy.

Silny wiatr w Polsce. Gdzie najwięcej interwencji?

Od soboty do niedzieli rano zachodniopomorscy strażacy odnotowali 134 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Jak przekazał w niedzielę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht, jednostki były wzywane przede wszystkim do usuwania powalonych konarów i gałęzi drzew. Nie było osób poszkodowanych.

Najwięcej interwencji podjęli strażacy z Koszalina (28), do wiatrołomów często wyjeżdżały też jednostki PSP i OSP z powiatu goleniowskiego (14), sławieńskiego (12), szczecineckiego (10). W sobotę mocno wiało nad morzem - strażacy w Świnoujściu byli wzywani do usuwania wiatrołomów 10 razy, natomiast w Kołobrzegu odnotowano 9 wyjazdów. W powiecie łobeskim było osiem interwencji, w powiatach stargardzkim i świdwińskim - po siedem.

W mediach społecznościowych strażacy z OSP Połczyn-Zdrój (pow. świdwiński) podzielili się zdjęciami z sobotnich akcji. Do interwencji wzywani byli czterokrotnie, od godzin porannych do wczesnego popołudnia.

Wyjazd 168,169,170,171 W związku z silnymi porywami wiatru nasza jednostka była wzywana do działań ratowniczych: 1. o... Posted by OSP Połczyn-Zdrój on Saturday, October 4, 2025 Rozwiń

Niebezpieczna burza Amy

Przejście Amy nad Morzem Północnym spowodowało poważne utrudnienia w Europie Zachodniej. Niebezpiecznie było na Wyspach Brytyjskich, gdzie podmuchy wiatru sięgały 148 kilometrów na godzinę. W Holandii doszło do odwołania części lotów, a setki miejscowości straciły dostęp do prądu. W Irlandii na skutek żywiołu zginęła jedna osoba, zaś we Francji przekazano informacje o dwóch ofiarach. Również na Bałtyku panowały trudne warunki - w sobotę konieczne było przerwanie regat Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej.

Przewrócone drzewa po sztormie, Świnoujście