Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych

Bielsko-Biała
Warunki biometeorologiczne w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Ciepła aura przywitała nas na początek tegorocznego listopada. W dzień Wszystkich Świętych temperatura lokalnie zbliżyła się 20 stopni Celsjusza. Również w nocy termometry w niektórych miejscach wskazywały ponad 10 stopni.

Na początku listopada temperatura dopisuje. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, na południu Polski było ponad 19 stopni Celsjusza. Najwyższą wartość, 19,4 st. C., odnotowano w Bielsku-Białej. W Raciborzu było prawie tyle samo, bo 19,2 st. C. Najniższą temperaturę maksymalną, 9,5 st. C, zarejestrowano w Suwałkach.

Temperatura maksymalna w sobotę 1 listopada 2025 r.
Temperatura maksymalna w sobotę 1 listopada 2025 r.
Źródło: IMGW

Ciepła była również noc z soboty na niedzielę. Z danych IMGW wynika, że na południu Polski temperatura nie spadła poniżej 10 stopni. Najcieplej było, ponownie, w Bielsku-Białej, gdzie temperatura minimalna wyniosła 11,4 st. C. Najniższe wartości na termometrach zaobserwowano w Białymstoku, gdzie w najzimniejszym momencie nocy było 4,2 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z 1 na 2 listopada 2025 r.
Temperatura minimalna w nocy z 1 na 2 listopada 2025 r.
Źródło: IMGW

W niedzielę ciepło, ale i deszczowo

Ciepło zapowiada się również niedziela. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, rano w Bielsku-Białej i Międzybrodziu Bialskim odnotowano 15 st. C. W ciągu dnia w Małopolsce i na Podkarpaciu słupki rtęci mogą wskazać 18. st. C, a lokalnie - nawet 19 st. C. Korzystanie z przyjemnych temperatur utrudni jednak deszcz - już rano intensywnie padało na zachodzie, a słabsze opady spodziewane są także na północy i w centrum kraju.

Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega

Prognoza

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

