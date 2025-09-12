Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Krąży w pobliżu Ziemi od ponad pół wieku, odkryto ją w sierpniu

|
Asteroida minie Ziemię
Wizualizacja przelotu asteroidy Apophis obok Ziemi 13 kwietnia 2029 (NASA/JPL-Caltech)
Źródło: NASA/JPL-Caltech
Ziemia może mieć kolejnego satelitę - przynajmniej częściowo. Astronomowie z obserwatorium na Hawajach odkryli asteroidę 2025 PN7, której orbita wskazuje, że jest ona quasi-księżycem Ziemi. Co ciekawe, według naukowców ma towarzyszyć naszej planecie już od wielu dekad.

Chociaż może się wydawać, że w wędrówce dookoła Słońca Ziemi towarzyszy jedynie Księżyc, w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco inaczej. Do tej pory zaobserwowaliśmy bowiem szereg quasi-księżyców - planetoid, które krążą dookoła Słońca, ale po orbicie bardzo zbliżonej do tej ziemskiej. Z perspektywy obserwatora na Ziemi wydają się one nawet krążyć dookoła naszej planety.

Do tej pory znaliśmy siedem quasi-księżyców. W sierpniu 2025 roku astronomowie z obserwatorium Pan-STARRS na Hawajach odkryli kolejny obiekt, który może się nim okazać. Otrzymał on nazwę 2025 PN7 i został opisany na łamach czasopisma "Research Notes of the AAS", choć artykuł nie został poddany jeszcze recenzji naukowej.

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

Sekretny satelita

Korzystając z systemu JPL Horizons i narzędzi Python, badacze przeanalizowali dane orbitalne obiektu 2025 PN7 i porównali je z innymi planetoidami bliskimi naszej planecie. Jak wyjaśnił jeden z autorów analizy, Carlos de la Fuente Marcos z Uniwersytetu Madryckiego, to najmniejszy i najmniej stabilny znany nam obiekt na quasi-orbicie Ziemi.

Co ciekawe, z wyliczeń wynika, że ciało niebieskie znajduje się w pobliżu naszej planety już od około 60 lat i prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć przez kolejne 60. W porównaniu z innymi quasi-księżycami okres ten jest stosunkowo krótki. Dla porównania, asteroida Kamo'oalewa ma przewidywaną orbitę okołoziemską wynoszącą około 381 lat, zaś 2023 FW13 towarzyszy Ziemi od ponad dwóch tysięcy lat, a w naszym sąsiedztwie pozostanie przez kolejne cztery tysiące.

Dlaczego astronomowie nie zauważyli 2025 PN7 wcześniej? Jak tłumaczył w rozmowie z portalem LiveScience de la Fuente Marcos, obiekt jest mały (ma 19 metrów szerokości), słabo widoczny, a warunki jego obserwacji z Ziemi są raczej niekorzystne.

Niewykluczone zatem, że przyszłe badania mogą ujawnić więcej quasi-księżyców Ziemi. Śledzenie tych obiektów bliskich Ziemi może być ważne dla obrony planetarnej i przyszłych misji kosmicznych, a nawet dla wydobycia asteroid w bardziej odległej przyszłości.

Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"

Źródło: ScienceX Network, LiveScience, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KosmosNauka
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Deszcz, ulewa, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
Polska
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica