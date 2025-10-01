Logo TVN24
Kiedy będzie pełnia Księżyca? Superksiężyc zalśni już za kilka dni

Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
W październiku będziemy mogli podziwiać wiele ciekawych zjawisk na nocnym niebie. Wśród nich dominować będą przeloty rojów meteorów z Orionidami na czele. Pierwsza połowa miesiąca przyniesie także pełnię superksiężyca.

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt. Pojedyncze meteory widoczne na niebie cały rok, ale bywają okresy, w których występują tzw. roje meteorów.

Orionidy

Najobfitszym rojem meteorów w październiku są Orionidy. Rozpoczynają swoją aktywność 2 października i można je dostrzec do 7 listopada. Ich maksimum przypada 21 października i jest rozciągnięte na kilka dni. Charakteryzują się białą barwą i pozostawianiem śladów, które trwają na niebie jeszcze chwilę po przelocie meteoru. Bywały lata, w których Orionidy wykazywały większą niż typowa aktywność, albo ich maksimum przypadło w inny dzień. Astronomowie przypuszczają, że tak aktywny rok może występować co 12 lat.

W źródłach historycznych najwcześniejsze wzmianki o Orionidach pochodzą z kronik chińskich. Z kolei w źródłach europejskich pojawiały się w XIX wieku w przekazach Alexandra Stewarta Herschela (1836-1907), brytyjskiego astronoma, wnuka Williama Herschela (odkrywcy Urana) i syna Johna Herschela. Alexander jest mniej znany niż jego ojciec i dziadek, ale zajmował się właśnie meteorami, w tym spektroskopią meteorów oraz wniósł wkład w zidentyfikowanie komet jako źródła rojów meteorów. Rój Orionidów ma związek z kometą Halleya. Nie jest jedyny, bowiem drugim rojem związanym ze słynną kometą są Eta Akwarydy, aktywne od 19 kwietnia do 28 maja.

Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Pełnia Księżyca. Kiedy pojawi się superksiężyc

W październiku dostrzeżemy też kilka innych rojów meteorów. Wśród nich znajdują się między innymi Drakonidy, których aktywność przypada między 6 a 10 października (z maksimum 8 października). Ich obserwacja może być utrudniona, ponieważ 7 października nocne niebo rozświetli superksiężyc. Srebrny Glob znajdzie się w perygeum (największe zbliżenie do Ziemi), co sprawi, będzie się on wydawał większy niż jest w rzeczywistości. Pełnia Żniwiarzy będzie pierwszą superpełnią od listopada 2024 roku.

Innym rojem meteorów w październiku będą też Południowe Taurydy, które są aktywne od 20 września do 20 listopada. Ich maksimum przypada jednak około 10 października

Meteor, meteoryt i meteoroid - czym są i skąd się biorą?
