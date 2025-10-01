Kiedy będzie pełnia Księżyca? Superksiężyc zalśni już za kilka dni

Zielony meteor na niebie Queensland Źródło: Cairns Airport

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt. Pojedyncze meteory widoczne na niebie cały rok, ale bywają okresy, w których występują tzw. roje meteorów.

Orionidy

Najobfitszym rojem meteorów w październiku są Orionidy. Rozpoczynają swoją aktywność 2 października i można je dostrzec do 7 listopada. Ich maksimum przypada 21 października i jest rozciągnięte na kilka dni. Charakteryzują się białą barwą i pozostawianiem śladów, które trwają na niebie jeszcze chwilę po przelocie meteoru. Bywały lata, w których Orionidy wykazywały większą niż typowa aktywność, albo ich maksimum przypadło w inny dzień. Astronomowie przypuszczają, że tak aktywny rok może występować co 12 lat.

W źródłach historycznych najwcześniejsze wzmianki o Orionidach pochodzą z kronik chińskich. Z kolei w źródłach europejskich pojawiały się w XIX wieku w przekazach Alexandra Stewarta Herschela (1836-1907), brytyjskiego astronoma, wnuka Williama Herschela (odkrywcy Urana) i syna Johna Herschela. Alexander jest mniej znany niż jego ojciec i dziadek, ale zajmował się właśnie meteorami, w tym spektroskopią meteorów oraz wniósł wkład w zidentyfikowanie komet jako źródła rojów meteorów. Rój Orionidów ma związek z kometą Halleya. Nie jest jedyny, bowiem drugim rojem związanym ze słynną kometą są Eta Akwarydy, aktywne od 19 kwietnia do 28 maja.

Pełnia Księżyca. Kiedy pojawi się superksiężyc

W październiku dostrzeżemy też kilka innych rojów meteorów. Wśród nich znajdują się między innymi Drakonidy, których aktywność przypada między 6 a 10 października (z maksimum 8 października). Ich obserwacja może być utrudniona, ponieważ 7 października nocne niebo rozświetli superksiężyc. Srebrny Glob znajdzie się w perygeum (największe zbliżenie do Ziemi), co sprawi, będzie się on wydawał większy niż jest w rzeczywistości. Pełnia Żniwiarzy będzie pierwszą superpełnią od listopada 2024 roku.

Innym rojem meteorów w październiku będą też Południowe Taurydy, które są aktywne od 20 września do 20 listopada. Ich maksimum przypada jednak około 10 października