Trójmiasto Tajemnicza śmierć nastolatka, wyłowiono go z rzeki Damian Nowicki |

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie

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4 września około godziny 21 policjanci z Wejherowa otrzymali zgłoszenie, że człowiek wpadł do rzeki Bolszewka. Jak donosi portal nadmorski24.pl służby zostały zaalarmowane po tym, jak mieszkańcy osiedla Wspólna w Bolszewie usłyszeli krzyk.

Na miejsce skierowano policjantów i strażaków, którzy wydobyli z wody 18-letniego chłopaka. Mimo natychmiast rozpoczętej akcję ratunkowej, nie udało się go uratować.

Tajemnicza śmierć nastolatka w Bolszewie. Wyłowiono go z rzeki Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie

Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci

Ciało rozpoznała matka nastolatka.

W ramach śledztwa policjanci zatrzymali pięć osób, które miały spędzać czas z 18-latkiem przed jego śmiercią. Asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowa policji w Wejherowie przekazała, że wszystkie te osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione.

- Okoliczności, w jakich pokrzywdzony znalazł się w wodzie, będą przedmiotem dalszych ustaleń w toku prowadzonego postępowania. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci - informuje prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

7 września przeprowadzono sekcję zwłok. Prokurator Duszyński tłumaczy, że przyczyna zgonu 18-latka będzie znana po uzyskaniu opinii biegłego lekarza medycyny sądowej oraz wyników badań toksykologicznych. W tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.