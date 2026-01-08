Pasażerka przypadkowo uruchomiła auto, uszkodziła wejście do SOR i karetkę

Do zdarzenia doszło w czwartek w nocy przed szpitalem w Wejherowie. Służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym, który miał uszkodzić szpitalny oddział ratunkowy i zaparkowaną karetkę.
Po przyjeździe na miejsce te informacje potwierdziły się. Policjanci ustalili, że pasażerka samochodu przypadkowo doprowadziła do tego, że pojazd ruszył na wstecznym biegu. Auto ma automatyczną skrzynię biegów.
"Skutkiem było uszkodzenie drzwi przesuwnych oraz infrastruktury wokół wejścia na SOR. Policjanci szybko wyjaśnili okoliczności zdarzenia" - podała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.
Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
