Urzędnicy byli nagrywani bez ich wiedzy. Prezydent składa zawiadomienie do prokuratury

Prezydent Tczewa (woj. pomorskie) złożył zawiadomienie do prokuratury o nielegalnej kamerze zamontowanej w tamtejszym urzędzie miasta przed sekretariatem prezydenta. Urządzenie miało nagrywać wideo i dźwięk od kwietnia do października w 2024 roku.

Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Tczewie Małgorzata Mykowska powiedziała, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone do Prokuratury Rejonowej w Tczewie w poniedziałek (24 lutego). Informację o zawiadomieniu przekazał na Facebooku prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski.

"Jako prezydent Miasta Tczewa podjąłem decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym uzyskaniu dostępu do nagrań wideo i dźwięku na terenie urzędu miejskiego w okresie od 12 kwietnia do 7 października 2024 r." - napisał prezydent Tczewa.