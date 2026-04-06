Dom stanął w płomieniach. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin

Do zdarzenia doszło w powiecie słupskim Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę po godzinie 23 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Swołowo, w powiecie słupskim. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że ogień rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku.

Pierwsze informacje dostaliśmy na Kontakt24.

- Pięć osób przebywających w budynku ewakuowało się przed przyjazdem służb. Jedna została poszkodowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego - podał kapitan Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Mieszkańcy znaleźli schronienie u rodziny.

Pożar budynku mieszkalnego, Swołowo (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/ Kontakt24

Działania gaśnicze trwały do godziny 3 w nocy.

- Na tę chwilę nie jest znana przyczyna pożaru - dodał kapitan Piotr Basarab.

