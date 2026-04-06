Dom stanął w płomieniach. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin

W niedzielę po godzinie 23 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Swołowo, w powiecie słupskim. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że ogień rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku.
- Pięć osób przebywających w budynku ewakuowało się przed przyjazdem służb. Jedna została poszkodowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego - podał kapitan Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
Mieszkańcy znaleźli schronienie u rodziny.
Działania gaśnicze trwały do godziny 3 w nocy.
- Na tę chwilę nie jest znana przyczyna pożaru - dodał kapitan Piotr Basarab.
