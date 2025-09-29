"Nie wiedziała, że to czyjaś własność". Ukradła rośliny warte 55 tysięcy złotych. Nagranie

Ukradła sprzed kwiaciarni rośliny warte 55 tysięcy złotych. Nagranie Źródło: KMP Sopot

Do kradzieży w jednym z obiektów handlowych w Sopocie dochodziło sześć razy między 28 lipca a 14 września. Egzotyczne rośliny razem z donicami znikały zawsze nocą. Łączną wartość oszacowano na 55 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawczynią jest 53-letnia mieszkanka Gdyni.

- Jak ustalili śledczy, przed dokonaniem kradzieży kobieta pojawiała się w okolicy obiektu rowerem, aby przeprowadzić rekonesans - mówi mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Roślinami ozdabiała swoją posesję

Kobieta usłyszała w komendzie policji zarzuty dotyczące kradzieży.

- W trakcie rozmowy z policjantami tłumaczyła, że wydawało jej się, iż kwiaty nie stanowią własności sklepu. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta zabierane rośliny wykorzystywała do przyozdabiania swojej posesji na terenie Gdyni - dodaje Jaśkiewicz.

53-latce grozi teraz do pięciu lat więzienia.

