"Nie wiedziała, że to czyjaś własność". Ukradła rośliny warte 55 tysięcy złotych. Nagranie

Do kradzieży w jednym z obiektów handlowych w Sopocie dochodziło sześć razy między 28 lipca a 14 września. Egzotyczne rośliny razem z donicami znikały zawsze nocą. Łączną wartość oszacowano na 55 tysięcy złotych.
Funkcjonariusze ustalili, że sprawczynią jest 53-letnia mieszkanka Gdyni.
- Jak ustalili śledczy, przed dokonaniem kradzieży kobieta pojawiała się w okolicy obiektu rowerem, aby przeprowadzić rekonesans - mówi mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Roślinami ozdabiała swoją posesję
Kobieta usłyszała w komendzie policji zarzuty dotyczące kradzieży.
- W trakcie rozmowy z policjantami tłumaczyła, że wydawało jej się, iż kwiaty nie stanowią własności sklepu. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta zabierane rośliny wykorzystywała do przyozdabiania swojej posesji na terenie Gdyni - dodaje Jaśkiewicz.
53-latce grozi teraz do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Sopot