PUCK

Zakaz korzystania z wody, zamknięte szkoły. Komunikat sanepidu

Stacja wodociągowa w Leśniewie 
W wodociągu Leśniewo wykryto bakterie z grupy coli - mówi Aleksandra Lange z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku
Mieszkańcy pięciu miejscowości w gminie Puck pozbawieni są pitnej wody. W wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. Sanepid pobrał nowe próbki do badań. Decydujące będą kolejne testy.

Bakterie coli wykryto w wodociągu Leśniewo w gminie Puck. W kilku miejscowościach wprowadzono zakaz korzystania z wody. Zamknięto też szkoły i przedszkola. Sanepid uznał wodę w części miejscowości za niezdatną do spożycia i celów gospodarczych. Problem dotyczy miejscowości: Dąbrowa, Domatowo, Domatówko, Leśniewo i Wielka Piaśnica.

Częściowe ograniczenia wprowadzono także w innych miejscowościach. W Małej Piaśnicy, Mechowie i Zdradzie woda jest dopuszczona do użytkowania warunkowo - tylko po przegotowaniu.

Ograniczenia są efektem wykrycia w próbce wody pobranej przy ulicy Wejherowskiej w Domatówku bakterii grupy coli. W 100 mililitrach wody wykryto 68 jednostek bakterii. To wynik przekraczający dopuszczalne normy.

- W wodociągu Leśniewo w trakcie badań wykryto obecność bakterii grupy coli, przy jednoczesnej nieobecności bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i enterokoków. W związku z tym postanowiono o orzeczeniu o braku przydatności wody do spożycia, mając na uwadze zdrowie konsumentów - wyjaśnia Aleksandra Lange z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku.

Za organizację zastępczego źródła wody i usunięcie problemu odpowiada Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck. Samorząd zapewnia, że prowadzi działania, które mają jak najszybciej usunąć zagrożenia i przywrócić sprawność wodociągu z którego korzysta codziennie 4242 mieszkańców.

Sanepid pobrał we wtorek kilkanaście próbek wody do badań. Wyniki będą znane najprawdopodobniej w piątek.

