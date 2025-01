Przeprawa przez mierzeję wciąż w trybie ręcznym. Przez awarię

Przeprawa przez Mierzeję Wiślaną działa w trybie "ręcznym" - poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska. To efekt awarii śluzy, do której doszło 16 stycznia, kiedy podczas sztormu woda zalała elektronikę.

Awaria śluzy na przekopie Mierzei Wiślanej. Przyczyna

W dniach, kiedy doszło do awarii śluzy na Bałtyku panował sztorm i cofka. W północnej maszynowni bram śluzy Kanału Żeglugowego w Porcie Nowy Świat doszło wtedy do awarii na skutek zalania elektroniki - poinformowała we wtorek rzeczniczka UMG Magdalena Kierzkowska.

Statek utknął na mierzei

Pytana, jakie działania zostaną podjęte, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich awarii, Kierzkowska odpowiedziała, że trwają uzgodnienia z serwisantami oraz analizy w zakresie ewentualnych koniecznych do przeprowadzenia prac.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.