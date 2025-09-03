Logo strona główna
Trójmiasto

Policjant pomógł odebrać poród. Kobieta urodziła w samochodzie

Policjant pomógł odebrać poród
Do zdarzenia doszło w Pelplinie
Źródło: Google Earth
Policjant z Pelplina (woj. pomorskie) pomógł odebrać poród, gdy kobieta zaczęła rodzić w samochodzie pod zamkniętą placówką medyczną. Akcja porodowa przebiegła błyskawicznie.

Do Komisariatu Policji w Pelplinie (woj. pomorskie) około 7 rano wbiegł zdenerwowany mężczyzna. Jak wyjaśnił mundurowym, jego partnerka nagle zaczęła rodzić.

Jeden z funkcjonariuszy, asp. sztab. Arkadiusza Grenca, wsiadł do auta rodziców i wspólnie z nimi udał się pod najbliższą placówkę medyczną. Gdy okazało się, że przychodnia jest jeszcze zamknięta - wezwał pogotowie .

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lwówek Śląski. Policyjny pilotaż pojazdu z rodzącą kobietą
Urodziła 10 minut po przyjeździe. Policyjna eskorta do szpitala. Nagranie
Wrocław
Funkcjonariusze trzebnickiej policji eskortowali samochód z rodzącą kobietą
Policjanci eskortowali do szpitala rodzącą kobietę. Nagranie
Wrocław
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala
Szczecin

Kobieta i dziecko czują się dobrze

- Akcja porodowa przebiegała jednak bardzo szybko. Dzięki zimnej krwi policjanta i wsparciu osób postronnych kobieta urodziła w samochodzie synka. Chwilę później mama i nowonarodzony chłopiec trafili pod opiekę lekarzy - przekazała policja, zapewniając, że kobieta i dziecko czują się dobrze.

Asp. sztab. Arkadiusza Grenca pomógł odebrać poród, obok ojciec dziecka
Asp. sztab. Arkadiusza Grenca pomógł odebrać poród, obok ojciec dziecka
Źródło: KPP Tczew
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KWP Gdańsk

Źródło zdjęcia głównego: KPP Tczew

