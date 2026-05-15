Trójmiasto Policja szuka świadków wypadku, w którym zginęły dwie osoby Filip Czekała |

Tczew Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Tczewie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło 30 kwietnia około godziny 6.30 na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Narkowy, w powiecie tczewskim.

"Kierujący pojazdem marki Volkswagen, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Chrysler, doprowadzając do zderzenia bocznego" - podawała Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.

Tragiczny wypadek pod Tczewem Źródło zdjęcia: KPP w Tczewie

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby.

Dwie z nich zginęły na miejscu. "Pomimo podjętej na miejscu reanimacji dwóch osób podróżujących pojazdem marki Volkswagen nie udało się uratować" - potwierdziła tczewska policja.

Tragiczny wypadek pod Tczewem Źródło zdjęcia: KPP w Tczewie

Każdy sygnał jest ważny

Teraz policjanci zwracają się do świadków tego tragicznego wypadku i tych, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o jego przebiegu, o kontakt.

"Szczególnie ważny jest kontakt ze strony kierującego samochodem marki Volkswagen Transporter koloru białego, który mógł znajdować się w rejonie zdarzenia w chwili wypadku" - podkreśla tczewska policja.

Policjanci proszą również o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia. "Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tczewie pod numerem telefonu: 47 742 82 88, 47 742 82 22 (całodobowo)" - podają policjanci.

Jak podkreślają, każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24