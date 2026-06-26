Trójmiasto Bójka pseudokibiców po meczu. Są pierwsze zarzuty i kolejne zatrzymania Rafał Molenda |

Zatrzymania i zarzuty wobec uczestników bójki na stadionie w Nowym Stawie Źródło wideo: KPP w Malborku Źródło zdj. gł.: KPP w Malborku

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Są zatrzymania i zarzuty wobec uczestników niedzielnego zajścia w Nowym Stawie w województwie pomorskim. Policjanci ustalili dane kilkunastu osób, które brały udział w zajściu.

Zatrzymani pseudokibice Źródło zdjęcia: KPP w Malborku

- Do chwili obecnej funkcjonariusze zatrzymali 42, 29 i 40-latka z terenu powiatu malborskiego. Dziś z tymi osobami zostaną wykonane czynności procesowe, m.in. usłyszą oni zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim. Policjanci będą wnioskować także o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru - poinformowała Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Policjanci zatrzymali pseudokibiców Źródło zdjęcia: KPP w Malborku

Będą kolejne zatrzymania

Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania w związku z bójką.

- Mamy kilkanaście wytypowanych już osób. To są zarówno osoby z powiatu malborskiego, jak i z Wielkopolski. Wszyscy będą kolejno wzywani do składania zeznań - powiedziała nam Martyna Orzeł.

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Podczas zabezpieczenia meczu policjanci wytypowali także osoby, które odpaliły race i świece dymne. W ich przypadku skierują wnioski o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali również jednego z chuliganów, który uszkodził policyjny radiowóz. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

Bitwa po meczu

Pseudokibice wtargnęli na boisko i pobili piłkarzy w niedzielę na stadionie przy ulicy Sportowej w Nowym Stawie. Do zajść doszło tuż po zakończeniu meczu. Kilku piłkarzy zostało rannych, a jeden z nich stracił przytomność. Policjanci przesłuchują uczestników zajścia i zbierają kolejne materiały dowodowe. Śledztwo trwa.

Kibice wtargnęli na boisko i pobili piłkarzy Źródło: TurystykaStadionowa

Zatrzymanym stawiane są zarzuty udziału w zajściu o charakterze chuligańskim. Za ten czyn grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W szczególnych przypadkach sąd może zdecydować o zwiększeniu wymiaru kary przewidywanej przez kodeks karny.