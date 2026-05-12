Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Szarpanina przed domem w Lęborku. Groził byłej żonie i jej partnerowi

|
Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Do zdarzenia doszło w Lęborku
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: KPP Lębork
Awantura przed jednym z domów w Lęborku zakończyła się ugodzeniem 39-latka ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali 43-letniego byłego partnera kobiety, pod której domem doszło do zdarzenia.

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Lęborku (woj. pomorskie). Jak ustalili śledczy, pijany 43-latek pojawił się pod domem byłej żony, gdzie miał grozić jej i jej partnerowi śmiercią oraz spaleniem domu. Odpalał też petardy, dobijał się do drzwi i wykrzykiwał wulgaryzmy.

Kiedy 39-letni partner kobiety wyszedł na zewnątrz, by uspokoić agresora, między mężczyznami doszło do szarpaniny. W jej trakcie 43-latek ugodził go ostrym narzędziem w okolice brzucha, a następnie uciekł. Ranny trafił do szpitala. Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Lęborku, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem

WARSZAWA

Podejrzany przyszedł "na obdukcję"

Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Źródło zdjęcia: KPP Lębork

Policjanci odnaleźli podejrzanego w tym samym szpitalu. Jak twierdził, przyszedł tam "na obdukcję". 43-latek został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych. W sobotę sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące
Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące
Źródło zdjęcia: KPP Lębork
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
LęborkPolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Uchodźcy z Ukrainy na dworcu PKP Przemyślu (17 marca)
Utracili prawo do bezpłatnej pomocy. Ruszyła zbiórka
Polska
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Parada 9 maja za kołem podbiegunowym. "To prowokacja"
51 min
pc
Szef klubu KO: Lenz nie będzie startował z naszym poparciem. Mogę to zagwarantować
News Michalskiego
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
BIZNES
imageTitle
Perfekcyjni mistrzowie NBA. LeBron może zaczynać wakacje
EUROSPORT
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
To już X edycja kongresu Impact
25 debat pod wspólnym hasłem. TVN24 na konferencji Impact'26
BIZNES
TELEWIZJA REPUBLIKA shutterstock_2445595227
Radny PiS z radną PiS o wiceprezesie PiS. Tak działa stacja, która wspiera Ziobrę
Patryk Michalski
Areszt dla 24-latka za usiłowanie zabójstwa
24-latek zatrzymany za usiłowanie zabójstwa
Kujawsko-Pomorskie
Tory w miejscowości Pięćmorgi
Samochód spadł z wiaduktu na tory pod pociąg. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
BIZNES
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
14-latka i 16-latka odebrały pieniądze, taksówką przyjechały z Płocka do Warszawy
WARSZAWA
Pożar na mokradłach Everglades na Florydzie
Płoną cenne mokradła. Ogień strawił tysiące hektarów
METEO
Alicja Szemplińska
Dziś występ Polki w Eurowizji. Kim jest Alicja Szemplińska
Kultura i styl
imageTitle
Polski mistrz olimpijski po cichu zakończył karierę. "Komu to potrzebne?"
EUROSPORT
Do pożaru doszło 25 marca
Zszedł z chodnika, pochylił się. Po chwili buchnął ogień
Katowice
imageTitle
Zajęto majątek byłego gracza Bayernu. Okrzyknięty "zdrajcą narodu"
EUROSPORT
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
BIZNES
BANKOMAT
Z konta zmarłego znikały pieniądze
WARSZAWA
Pracownicy leskiego szpitala od dwóch miesięcy dostają 75 procent wynagrodzenia
W styczniu porodówka, w maju pediatria, w lipcu cały szpital?
Martyna Sokołowska
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Byle Ziobro nam dobrych relacji z USA nie zepsuje"
Polska
imageTitle
Rybakina rozbiła Pliskovą. Komplet ćwiercfinalistek w Rzymie
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Mapa i radar opadów. Deszczowa aura nie odpuści
METEO
Kryptowaluty
To już trzecia próba. Sejm zajmie się kryptoaktywami
BIZNES
imageTitle
Nowy kierunek dla Lewandowskiego. Dołączyłby do kolegów z kadry
EUROSPORT
Skutki nocnego ataku Rosji na Ukrainę
Koniec zawieszenia broni i od razu atak. Rosyjskie drony uderzyły
48 min
pc
Za kulisami przewrotu majowego. "Piłsudski przeszedł załamanie nerwowe"
Dawid Rydzek
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
BIZNES
Chmury, burza, silny wiatr
Ulewy, burze, silny wiatr. Tu IMGW ostrzega
METEO
Radboud University Medical Center w Nijmegen, Holandia
Błędy przy pacjencie z hantawirusem. Kilkunastu pracowników na kwarantannie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica