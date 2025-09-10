Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Znaleźli skradziony samochód Tusków. Ale "to połowiczny sukces" 

|
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku o skradzionym samochodzie Tuska
Źródło: TVN24
Trójmiejscy policjanci odnaleźli prywatne auto rodziny premiera Donalda Tuska, które w nocy ze środy na czwartek zostało skradzione w Sopocie. - Dla policji to połowiczny sukces - powiedziała kom. Karina Kamińska, tłumacząc, że działania mundurowych koncentrują się teraz na ustalaniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy.

Skradziony lexus został odnaleziony przez funkcjonariuszy już kilka godzin po nocnej kradzieży spod domu premiera w Sopocie. Auto było na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.

Karina Kamińska
Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku o skradzionym samochodzie Tuska
Źródło: TVN24

- Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza. Zabezpieczono materiał dowodowy w postaci śladów, które będą przydatne policjantom do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Nadzór nad postępowaniem ma prokurator - przekazała kom. Karina Kamińska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jak podkreśliła, odnalezienie auta to dla policji połowiczny sukces i teraz koncentruje się przede wszystkim na tym, aby ustalić tożsamość i zatrzymać sprawcę tego przestępstwa.

Skradziony pojazd "stygnie" pod obserwacją

- Auta kradnie się na raty, zespołowo. Jedna osoba przełamuje zabezpieczenia, za kierownicę wsiada wozak, który prowadzi samochód do miejsca, gdzie - jak to mówią w złodziejskim slangu - ma ostygnąć - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl doświadczony funkcjonariusz policji.

Skradziony samochód "stygnie" pod dyskretną obserwacją złodziei. Sprawdzają oni w tym czasie, czy przy aucie nie ma policjantów i dopiero po kilku, kilkunastu godzinach zabierają je do finalnej kryjówki. Trójmiejscy policjanci wieczorem postanowili jednak zakończyć swoje działania i odholować auto na bezpieczny parking.

W przypadku auta premiera nie muszą to być zuchwali przestępcy. Nie możemy jednak wykluczyć działalności obcych służb, które chciały zakomunikować, że obserwują premiera i mogą mu osobiście zaszkodzić
komentuje inny z rozmówców tvn24.pl

Sytuację komplikuje fakt, że prywatny dom premiera jest otoczony stałą opieką Służby Ochrony Państwa. Dlatego - według naszych informacji - kradzież może teraz oznaczać konsekwencje dla funkcjonariuszy, a także ich przełożonych w tej formacji.

Tym bardziej że poprzednio złodziejom udało się tak ośmieszyć ochronę, gdy zniknęła służbowa limuzyna premiera Włodzimierza Cimoszewicza.

Lexus - ulubiona marka złodziei

Toyota Lexus to "ulubiona" marka polskich złodziei. Od lat znajduje się na szczycie rankingu kradzionych samochodów, razem z innymi japońskimi autami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że tamtejsi producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie złodzieje rozbierają auto i następnie bezpiecznie sprzedają we fragmentach. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Robert Zieliński, ng

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald Tusk
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Czytaj także:
 D4vd
Ludzkie szczątki w samochodzie znanego muzyka
Świat
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
NATO, Ukraina, Australia... Szef MON: tej nocy nie byliśmy sami
Polska
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Fakty TVN" nieoficjalnie: jest możliwy termin
Polska
Zgłoszenie o nieznanej substancji w szkole
Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano prawie 300 osób
Wrocław
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro
BIZNES
shutterstock_212807530
Ministra zdrowia zasłabła po nagłym spadku glikemii. Kiedy to może być niebezpieczne?
Zdrowie
Kraków. Przemytnicy papierosów
Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników
Kraków
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
"Teraz decyduje się przyszłość". Putin "wysłał wiadomość"
Świat
Śmierć mózgu
Chcieli pobrać narządy od "zmarłej", a ona się obudziła? U nas to niemożliwe
Zuzanna Kuffel
Premiera dokumentu eksperckiego Misji Rak Płuca "Zalecenia dot. ścieżki diagnostyki molekularnej i oceny biomarkerów w niedrobnokomórkowym raku płuca"
To kluczowe badania w raku płuca. Ale nie wszędzie są dostępne
Anna Bielecka
złoto
NBP podjął decyzję w sprawie złota
BIZNES
Zabezpieczono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Meksykanie i laboratorium metamfetaminy na podlaskiej wsi. Jest akt oskarżenia
Białystok
Zatrzymany 41-latek
Policjanci zobaczyli, jak kobieta podaje przez płot reklamówkę. W środku było 59 tys. złotych
Poznań
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
METEO
imageTitle
Benny Hill na boisku. Przez kilka minut dreptali w miejscu
EUROSPORT
pap_20250911_0I6
"Die Welt" o możliwym celu pięciu rosyjskich dronów w Polsce
Świat
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
Amerykanie wywożą 52 więźniów z Białorusi. MSZ: wśród nich są Polacy
Świat
białoruskie linie lotnicze Belavia shutterstock_2561485407
USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych
BIZNES
Intensywne opady deszczu, ulewy
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Rozlał wzdłuż płotu benzynę i podpalił
Groził, że spali rodzinę. W końcu rozlał benzynę i podpalił
Białystok
Nocne niebo
Księżyc będzie "gasił" gwiazdy. Wyjątkowe zjawisko lada moment
METEO
1 godz 31 min
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Drony nad Polską. Kto pozwolił im wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną?
Debata TVN24+
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
WARSZAWA
Hyundai Georgia USA
Prezydent Korei ostrzega. Takie będą konsekwencje deportacji
BIZNES
imageTitle
Zmarzlik mistrzem po raz szósty? Oto co musi się wydarzyć
EUROSPORT
imageTitle
"Spróbujesz zagrać na każdym korcie?". I zagrał
Najnowsze
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica