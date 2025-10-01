Zabił żonę, bo "nie mógł się pogodzić z rozpadem małżeństwa"

Ruszył proces Rafała Z. oskarżonego o zabójstwo żony w Jagatowie Źródło: TVN24

Wyrok zapadł w środę przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. 44-latek odpowiada za zabójstwo w zamiarze bezpośrednim. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2024 roku w Jagatowie koło Pruszcza Gdańskiego.

Jak przekazała prokuratura, 44-latek przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Wskazał też motyw zbrodni - małżeństwo jego i ofiary się rozpadło, a on nie mógł się z tym pogodzić.

Sędzia skazał Rafała Z. na 12 lat więzienia.

Zabójstwo w Jagatowie. Zdjęcie z rozpoczęcia procesu Źródło: PAP/Marcin Gadomski

Kilkudniowa obława, ukrywał się pod stertą ubrań

Ciało 40-latki znalazł w kwietniu 2024 roku syn ofiary. Kobieta miała liczne rany głowy, klatki piersiowej, przedramion i szyi. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok zewnętrzny.

- Rafał Z., przybywając w swoim domu, czekał na żonę. W pewnym momencie wyszedł na zewnątrz domu. Gdy przyjechała jego żona, bez słowa zadał jej wielokrotnie ciosy ostrym narzędziem. Następnie zbiegł - powiedział w czwartek jeszcze przed rozpoczęciem procesu Bartosz Woźniak z Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim.

Poszukiwania męża ofiary trwały kilka dni. Policjanci sprawdzali wytypowane miejsca w rejonach gminy Pruszcz Gdański i powiatu gdańskiego. W działaniach zaangażowany był m.in. policyjny śmigłowiec. Mężczyzna został zatrzymany na terenie zabudowań gospodarczych w powiecie gdańskim. Ukrywał się pod stertą ubrań. Był zaskoczony wizytą policji i nie stawiał oporu.

Zatrzymanie Rafała Z. w Kłodawie Źródło: TVN24

Prokurator przed rozpoczęciem procesu, w marcu 2025 roku, poinformował, że oskarżony przyznał się do winy. - Podawał, że chciał pozbawić życia swoją żonę i siebie, tak, żeby być z nią razem w niebie - dodał prok. Woźniak.

Rafał Z. odbywał obserwację sądowo-psychiatryczną. Biegli stwierdzili, że w chwili popełniania czynu był poczytalny.

Mężczyźnie groziło dożywocie. Wyrok, który zapadł w środę przed gdańskim sądem jest nieprawomocny.

Miejsce zatrzymania Rafała Z. Źródło: TVN24