Spłonął autobus miejski

Pożar autobusu

Ogień w autobusie pojawił się krótko po godzinie 8. Na miejsce dojechały trzy zastępy straży pożarnej.

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 8.06. Pojazd znajdował się w rejonie skrzyżowania ulicy Wielkopolskiej z Łowicką. Było duże zadymienie i niebezpieczeństwo uszkodzenia biegnącej obok sieci trakcyjnej - poinformował Paweł Przybyłowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Strażacy szybko opanowali ogień. Akcja trwała około godziny.

Strażacy dogasili pożar autobusu

- Miejsce pożaru zostało zabezpieczone. Nikt nie ucierpiał. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wybuchu ognia był samozapłon w spalinowym autobusie - powiedział Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Spalony autobus

Technicy sprawdzają, czy nie została uszkodzona tramwajowa sieć trakcyjna. W związku z tymi pracami są utrudnienia w ruchu na ulicy Wielkopolskiej.